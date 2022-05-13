中国常驻联合国代表：应支持对话保障俄乌人民人权

中国常驻联合国日内瓦代表陈旭昨天（12日）针对乌克兰问题说，应共同支持俄乌对话谈判，保障俄乌人民的人权。

据中国新闻网报道，联合国人权理事会昨天举行乌克兰问题特别会议，陈旭在会上说，中国主张包括乌克兰在内的各国主权和领土完整都应得到尊重，联合国宪章宗旨和原则都应得到遵守，各国合理安全关切都应得到重视，一切有利于和平解决危机的努力都应得到支持。

他说，推动早日停火止战是国际社会的迫切期待，也是中国的努力方向；中国支持一切有利于缓解乌克兰人道危机的倡议和举措，呼吁当事方尊重国际人道法，采取切实行动保护平民安全，保障妇女、儿童等弱势群体的基本权利和人道需求；中国提出关于乌克兰人道主义局势的六点倡议，并已向乌克兰提供多批紧急人道主义援助。

陈旭强调，各方应共同支持俄乌对话谈判，谈出结果、谈出和平，从根本上保障俄乌人民的人权。国际社会要为俄乌谈判创造积极条件，多做有利于政治解决的事，而不应设置障碍、增添阻力，更不应火上浇油，激化矛盾。

他续称，没有一国的安全能够建立在别国的不安全之上，应该本着共同、综合、合作、可持续的安全观，共同构建均衡、有效、可持续的全球和地区安全架构。他也呼吁各方回到人权理事会成立的初衷，坚持真正的多边主义，共同推动国际人权事业健康发展。