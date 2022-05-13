中国多家游戏公司收入增速放缓

进入一季度业绩公布时间，中国多家游戏上市公司披露第一季度财报。据不完全统计，超30家游戏公司公布今年第一季度财报，超半数公司净利润下滑，约10家净利润同比增长，业绩分化明显。

据广州日报报道，三七互娱披露的2022年一季度财报显示，公司营业收入为40.89亿元（人民币，下同，8.41亿新元），同比增加7.11%；公司归属于上市公司股东的净利润为7.60亿元，同比上升550.80%。

完美世界财报透露，2022年第一季度，公司实现营业收入21.28亿元，同比下降4.60%，归属于上市公司股东的净利润8.40亿元，同比增长80.99%。相比2021年全年完美世界的营收、净利润均下滑的情况，今年一季度业绩回暖明显。

恺英网络财报显示，今年第一季度公司主营收入10.29亿元，同比上升129.73%；归属于上市公司股东的净利润为2.48亿元，同比上升66.66%。

对于今年第一季度的业绩表现，三七互娱分析，报告期内，公司海外业务发展再度提速。报告期内公司海外市场营业收入超14亿元，同比增长超45%，公司海外营业收入占比不断提升。

报告显示，在细分市场上，移动游戏依然占据了大头，实际销售收入为604.32亿元，环比增长9.28%，同比增长2.72%；端游市场实际销售收入达154.93亿元，环比、同比均取得增长。

值得一提的是，今年4月，时隔8个月国产游戏版号重启。据国家新闻出版署公布的2022年4月份国产网络游戏审批信息显示，共有45款游戏获得了版号，其中客户端游戏5款，移动游戏39款，Switch游戏机产品1款。外界看来，这是游戏行业有望整体回暖的信号。

随着各大公司一季报业绩披露，有市场观点认为，虽然版号的恢复能为行业提振信心，但企业在游戏行业已成熟下寻求突破，不单需要版号，更多依靠精品游戏推出，以及游戏研发能力的提升。

数据研究机构伽马数据发布《2022年1至3月游戏产业报告》（以下简称“报告”）显示，2022年一季度，中国游戏市场实际销售收入794.74亿元，环比增长10.08%，同比增长3.17%，增速低于去年同期。