著名神经学家叶玉如成港科大校长热门人选

知情人士透露，香港著名神经生物科学家叶玉如预料将成为科技大学新任校长。

香港《星岛日报》引述知情人士报道，香港科技大学校长遴选已进入最后阶段，上月卸任科大副校长的叶玉如预料将接替今年10月离任的史维，出任科大新任校长。

香港科技大学校长遴选委员会经过近半年遴选后，已进入最后阶段，并已从校内外两名候选人中，遴选出唯一候选人予校董会考虑，接替以个人原因提早请辞的史维。

若获得校董会四分之三选票通过任命，叶玉如将成为科大创校31年来首位女校长。

有消息指，科大近期将安排唯一校长候选人叶玉如，会见学生和教职员代表做咨询，同日召开特别会议讨论，如无意外将通过任命。

有科大校内资深人士对叶玉如成为候选人不感意外，形容她熟悉校情，历任多个行政职位，学术地位崇高，在香港、中国大陆及国际间都拥有极强人脉网络，同时也是港区全国人大代表，各方争议较小，绝对有能力胜任校长。另一消息人士称，香港本身有足够分量的人才担任大学校长，不一定要由外国输入。

今年7月将满67岁的叶玉如，在香港出生和成长，就读嘉诺撒圣玛利书院，1983年于美国哈佛大学取得药理学博士学位，留美发展至1993年，决定放弃高薪厚职回流香港，加入科大担任助理教授。

在科大历任生物化学系主任、理学院副院长、院长，以及副校长（研发及研究生教育，后为研究及发展），上月底卸任副校长一职后，叶玉如现为香港神经退行性疾病中心主任，兼科大晨兴生命科学教授。她亦是科大首个国家级实验室，分子神经科学国家重点实验室的创办主任。

叶玉如凭脑神经系统发育和功能的杰出研究，以及在研发神经退化性疾病药物的贡献，在国际享负盛名，曾获有“女性诺贝尔科学奖”之称，欧莱雅联合国教科文组织颁发的世界杰出女科学家成就奖，是香港首位获此殊荣的学者。她同时亦是中国科学院院士、美国国家科学院外籍院士、世界科学院院士，以及香港科学院创院院士。

她亦先后担任多项公职，2017年当选港区全国人大代表，同年联同23名中科院院士和中国工程院院士致函中国国家主席习近平，成功争取大陆科研资金、生物样本在港使用。去年她联同理工大学校长滕锦光、香港大学理学院院长（暂任）任咏华、珠海学院校长李焯芬等学者，成立粤港澳大湾区院士联盟，并由她担任理事会主席，响应国家推进大湾区建设的号召，为特区政府科创发展政策，提供意见。