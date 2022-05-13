港职工盟撤销注册停止营运

香港职工会联盟（简称职工盟）教育基金有限公司昨天（12日）举行特别会员大会，通过撤销公司注册，目前正处理停止公司业务运作、核数等工作。

据香港《明报》报道，前职工盟主席郑清发说，教育基金辖下的培训中心大部分课程已下架，大部分会址已交还给业主，只余下最后一家中心下月完约。对于被指违法而最终要停运，郑清发感到无奈。他说，有会员在特别会员大会上关注目前政治形势，为减低政治风险，因而通过决定撤销公司注册。

根据职工盟教育基金网站，该基金在2002年成立，属非牟利慈善机构，主要为基层及失业人士提供培训课程，提供就业支援服务，并透过教育和宣传提高工人对劳工法例和职业安全的认识。

郑清发说，随着职工盟教育基金撤销公司注册，职工盟辖下的公司、机构已全数解散。《文汇报》上月报道，有前职工盟的关联公司易名后继续运作，郑清发澄清，有关公司、组织机构与职工盟没有关系。

郑清发说，自职工盟去年启动解散程序后，已陆续遣散教育基金的员工、处理培训中心租约事宜等，至昨天为止，仍有约五名员工要遣散，部分设于屋邨的中心会址已交还给房屋署，大部分培训课程亦已下架，其他法律及核数工作则已交由给律师和会计师处理。

郑清发还说，不确定教育基金现有的款项余额，去年报道所指的逾千万元结余，至今已用于遣散员工、支付培训课程的导师人工、还原已完约的培训中心会址等，相信最终不会有余款。

职工盟去年9月宣布解散，部分属会亦已陆续停运，而职工盟原本提供的雇员再培训局课程亦未再开新班，已报名轮候的学员则获转介到其他培训机构。