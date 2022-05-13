知网回应争议：正在反思 将积极整改

同方股份于上证e互动平台回应投资者留言，表示知网在进行反思，并研究进行经营模式优化改善，积极进行整改。知网会将相关整改措施择机向社会公开。

据蓝鲸财经报道，同方股份的控股子公司同方知网数字出版技术股份有限公司、同方知网（北京）科技有限公司主营知网业务。

上证e互动平台上多位投资者留言，询问知网舆论争议。对此同方股份回复说，已经关注到知网的舆情，知网也在进行反思，并研究进行经营模式优化改善，积极进行整改。知网会将相关整改措施择机向社会公开。

此外，还有投资者留言称，是否有意将知网服务公益化。同方股份回应，知网未来在推动科技创新、做好学术传播、承担社会责任等方面发挥更大的作用。

今年4月有媒体报道，中科院因无法负担知网费用将停用中国知网数据库。随后同方知网（北京）技术有限公司做出回应，表示2021年度协议期满后，中科院文献情报中心与中国知网商定延长订购服务至3月31日，在4月1日之后的过渡期间，知网也将继续向中科院所属各院所提供正常服务，直至2022年度协议签署并启动服务。

随后今年五月，中南财经政法大学退休教授周秀鸾就知网擅自收录她的文章维权。

北京互联网法院判决知网单篇文章赔偿周秀鸾2100元（人民币，下同，431.84新元）至2400元不等。知网不服一审判决提出了上诉。北京知识产权法院二审时驳回了知网的上诉，并作出了维持原判的终审判决。