香港选委和政助等入读清华政治人才培训班

清华大学高级公共管理硕士（EMPA）香港政务人才项目完成招生，新一届学员包括选举委员会委员、政务官、政治助理，以至商界人士。

据香港01报道，消息人士透露，新一届清华大学高级公共管理硕士香港政务人才项目已经完成招生，多名在政界、政府部门工作的人士榜上有名，较多人认识的是运输及房屋局局政治助理符传富，他是自由党成员，2017年起加入政府辅助陈帆。

符传富证实收到录取通知书，称这次是一个好好学习、增值的机会，在课程中学习更多公共管理方面的知识，希望融合从政经验和课堂知识，更好地服务香港。同样来自运房局的学员，还包埋首席助理秘书长（运输）朱瑞雯。

翻查资料，她曾任政制及内地事务局局长政务助理，当时上司是谭志源，亦曾任香港驻纽约经济贸易办事处处长。部份学员名字亦与政务官员同名同姓，来自发展局、入境处等。

民建联、经民联、民主思路亦有人报名。这届学员亦有多名选委，例如会计界选委潘国政、商界（第三）选委赵爽、劳工界选委李广宇，以及全国性团体代表选委骆勇。政党方面，名单上出现已故民建联前主席马力的议员助理黄家维，以及该党前北区区议员曾兴隆。经民联青年发展委员会副主席李超宇、民主思路理事朱柏陵亦有报读课程。名单还包括香港中国企业协会青年委员郭宣彤。

大埔乡委会主席林奕权上榜此外，乡事派前辈级人物林道明的儿子林奕权亦榜上有名。林道明是皇朝饮食集团的创办人，亦是新界乡议局海外顾问委员会会长，协助乡议局联系欧洲乡侨。林奕权则是大埔乡事委员会主席、大埔区议会当然议员，曾任英国伦敦华埠商会会长，现时乡议局设有以他命名的奖学金。

另一学员禤骏远是赌王何鸿燊得力助手禤永明的儿子，禤骏远在2005年创办佳信投资管理公司，2013年创立生物制药公司知临集团，并在美国纳斯达克上市。他曾在访问中表示，香港医学水平数一数二，大学科研水平很高，但往往无法自行发展至临床测试和制药阶段，希望推动香港科研成果商品化。