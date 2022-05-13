上海称努力在本月中旬实现社会面清零

上海市政府提出目标，努力在本月中旬实现社会面清零，届时将实施有序放开、有限流动、有效管控、分类管理。

据澎湃新闻报道，上海市政府新闻办公室今天（13日）举行疫情防控工作新闻发布会，常务副市长吴清介绍，目前，上海市疫情防控形势持续稳中向好，虽仍有一些小幅波动，但99%以上的阳性感染者在闭环管控中发现，在相关风险人群筛查中的感染者数量近三天共报告六例。

吴清说，也要清醒看到，有的老旧小区、城中村等重点区域仍存在一定疫情反弹风险，防控基础还不稳固，需要持续推进清零攻坚行动。从目前疫情防控情况来看，还需要全市上下共同努力。

吴清说，上海目前提出的目标是，在本月中旬实现社会面清零。届时将实施有序放开、有限流动、有效管控、分类管理。将按照疫情防控常态化的要求，逐步由应急处置状态下的封控区、管控区、防范区，向常态化防控下的高中低风险地区分类管理转变。市政府已经在制订持续巩固疫情防控成果、有序恢复正常生产生活秩序的总体方案，考虑在现有复工复产的基础上，进一步扩大复工复产，有序推动复市复学，尽快恢复全市正常生产生活秩序。

中国政府所说的“社会面清零”，是指所有新的确诊病例或无症状感染者都在隔离管控场所发现，社会层面不会出现新的阳性感染者。“社会面清零”说明已初步阻断了冠病的社区传播，是逐步解封的一个前提条件。