捷克参院涉台决议 中使馆表达强烈不满

中国驻捷克大使馆昨天（12日）发文，对捷克议会参议院通过决议支持台湾参与国际组织，表达强烈不满和坚决反对。

据中国驻捷克大使馆官网消息，中国驻捷克大使馆发言人说，捷克议会参议院前天（11日）炮制涉台决议，要求捷克政府支持台湾参与世界卫生组织、联合国气候变化框架公约、国际民航组织、国际刑警组织等的所有会议、机制和活动。这严重违背捷克一个中国政治承诺，粗暴干涉中国内政，中国对此表示强烈不满和坚决反对。

发言人指出，世界上只有一个中国，台湾是中国领土不可分割的一部分，中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府。一个中国原则是公认的国际关系准则和国际社会普遍共识。中国台湾地区参与国际组织，包括世卫组织活动，必须按照一个中国原则来处理。

发言人强调，民进党当局将政治图谋置于台湾地区人民福祉之上，顽固坚持“台独”分裂立场，拒不承认体现一个中国原则的“九二共识”，导致台湾地区参加世卫大会的政治基础不复存在。

发言人说，一个中国原则是中国同捷克等世界各国发展关系的政治基础。中国敦促捷克恪守一个中国原则，慎重妥善处理涉台问题，以实际行动维护中捷关系政治基础和合作氛围。

另据台湾自由时报报道，捷克参议院11日以51票赞成、一票反对、11票弃权的压倒性票数通过决议，支持台湾参与国际组织，包括世卫组织、联合国气候变迁纲要公约、国际民航组织及国际刑警组织的会议、机制与活动。台湾外交部昨天对此表达诚挚感谢，强调此举充分展现捷克政府对台湾的重视与坚定情谊。