消息：汇丰试图抵制平安提出的分拆建议

消息人士透露，为了抵制最大股东提出的分拆亚洲业务的呼吁，汇丰控股已开始进行内部评估。

据彭博社报道，知情人士透露，中国平安推动汇丰分拆亚洲子公司以提高回报之后，汇丰正在研究分拆的合理性。高管们反对分拆汇丰的想法，进行评估是为了推翻中国平安的观点，即有机会选择投资一个总部设在香港的纯亚洲业务更有利于投资者。

其中一位知情人士说，高盛的银行家已被选中帮助该内部评估。这家华尔街银行是汇丰聘请的公司顾问之一，一直在助其应对分拆的呼吁。

评估工作尚处于初期阶段，但其中一位知情人士透露，目标是在未来几周内完成报告，并提交给该行董事。2019年将亚洲子公司从英国业务分拆出去的保诚集团被认为是一个糟糕的可比案例。中国平安曾在一份非公开的备忘录中写道，保诚为汇丰分拆提供了先例。

汇丰银行的股价在周五香港早盘一度上涨0.4%，中国平安则上涨了约1.7%。

汇丰去年约65%的税前利润来自亚洲，香港是该行最大的单一市场。然而，汇丰银行指出，虽然亚洲似乎是其收入的主要来源，但其中大部分实际上是与西方客户的业务。

巴克莱分析师在本月的一份研究报告中估计，变动可能会使该集团的市值下减少3%至8%。此外，据两名了解该公司内部运作的人士称，任何分拆该银行的深度工作都将需要一年多的时间。

汇丰银行将其全球网络视为其业务的核心部分，并将自己定位为亚洲快速增长的经济体与世界其他地区之间的金融桥樑。近年来，随着中美地缘政治紧张局势升级，这种模式面临越来越大的压力，导致它受到西方和中国官员的批评。