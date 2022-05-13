中国官媒吁外商保持定力与中国共克时艰

针对一些外资企业和外国商会担心中国防疫措施影响业务的问题，中国官媒发表评论，呼吁外商从长计议，保持定力，选择与中国共克时艰，共创未来。

新华社昨天（12日）发表题为《“动态清零”为中国和世界经济带来更大确定性》的文章，称中国“动态清零”不仅为中国发展创造了一个更健康、安全、稳定的环境，同时也造福世界，为世界经济带来了更大确定性。

文章称，毫不动摇坚持“动态清零”总方针，让中国经济具备了于非常之时、处非常之变的助力和底气，彰显了中国制度优势和治理效能，从根本上坚定长期投资者的信心。

文章称，必要的防疫措施，难免给一些外资企业带来暂时损失和困难。这是有效控制疫情、实现有序复工复产的必要代价。经受疫情考验之后，中国经济终将继续回馈世界。

文章写道，格局决定结局。“是只顾眼前利益，患得患失，游移不定，转向所谓的‘替代选项’，还是登高望远，从长计议，保持定力，选择与中国共克时艰，共创未来？相信明智的企业家会作出富有远见的抉择。”

文章最后写道，中国经济是一片大海，而不是一个小池塘。狂风骤雨可以掀翻小池塘，但不能掀翻大海。“我们既然选择一起远航，就须同舟共济，同心向前。只有这样，才能在风雨之后，迎来海阔天空的明天。”