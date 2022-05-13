中国移民管理局：“停办护照”“绿卡剪角”传言不实

针对网传中国“停办护照”、“对绿卡剪角禁止出境”等消息，中国国家移民管理局称，这些都是谣言，目的是歪曲抹黑中国的出入境管理政策。

据中国国家移民管理局微信公众号消息，移民管理局新闻发言人称，冠病疫情暴发以来，国家移民管理机构坚定不移贯彻落实“外防输入、内防反弹”总策略，实施从严从紧出入境政策，广大人民群众充分理解、积极响应，自觉做到非必要非紧急不出境，有效降低了出境染疫、入境带疫风险。

发言人称，各地各级移民管理机构认真按照中共中央关于高效统筹常态化疫情防控和经济社会发展的要求，在坚持防疫安全的基础上不断优化出入境管理措施；对出国出境复工复产复学和经贸、科研、就学等必要活动以及就医、照顾危重病人等具有紧急人道主义事由的人员，及时受理审批护照证件，办理出国出境手续，最大限度地减少对正常生产、学习、生活和必要人员往来的影响；对出国出境参与防疫抗疫、运送救灾物资和鲜活农产品的人员和交通工具提供加急办证和通关便利，有力保障供应链、产业链安全稳定。

发言人称，近期，境外一些媒体出现中国“停办护照”“对绿卡剪角禁止出境”的假消息，歪曲抹黑中国出入境管理政策，意图干扰常态化疫情防控条件下依法、精准、有效的出入境管理措施。希望广大出入境人员不信谣，遇有出入境问题，可通过当地出入境管理部门服务窗口、国家移民管理局政务网站、微信微博政务新媒体平台或拨打“12367”24小时服务热线咨询了解相关政策，准确掌握权威信息。

发言人称，当前，全球疫情大流行远未结束，疫情发展仍有很大不确定性，出国出境染疫风险仍然较大，境内人员仍需继续坚持非必要非紧急不出境，确保个人健康安全，共同维护来之不易的防疫抗疫重大战略成果。

在北京和上海清零进展缓慢的情况下，中国国家移民管理局本月10日召开会议，要求严格执行“从严从紧的出入境政策”，从严限制中国公民非必要出境活动，严格审批签发出入境证件。