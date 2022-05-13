高端称疫苗全球三期试验数据正进行分析

台湾高端疫苗生物制剂股份公司今天（13日）称，入选世界卫生组织（WHO）团结试验疫苗（STV）三期试验目前已进入数据分析阶段。由于这次临床试验由WHO主导，结果将由WHO对外宣布。

根据高端疫苗今天于官网发布的新闻稿，截至目前共有1万8000名受试者纳入试验评估，且几乎所有受试者均完成两剂疫苗或安慰剂接种，目前已进入数据分析阶段。

新闻稿并称，依照WHO试验设计，一旦参与者完成两剂接种，且确诊病例数达到了期中分析目标，数据将由两组独立的统计学家进行分析，并由全球数据和安全监测委员会（Global Data and Safety Monitoring Committee）进行安全性与疫苗有效性的资料判读。期中分析完成后，将由WHO公布临床试验结果并提供全球科学界与公众审阅。

高端疫苗总经理陈灿坚说，如临床试验成果合乎预期，借由临床的实证数据与监管认证，高端疫苗将履行身为疫苗厂的责任与义务，以合理公平的方式向国际供应疫苗。

由WHO主导执行的冠病疫苗（STV Solidarity Trial Vaccines）全球团结三期临床试验，是一项多中心、多疫苗、适应性、共享安慰剂、事件驱动、个体随机分派的大型三期临床试验。在STV试验中，MVC COV1901已在菲律宾、哥伦比亚、马利，完成横跨亚洲、南美洲与非洲的跨区域收案。