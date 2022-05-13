上海9000余家规上工业企业复工近半

上海政府介绍，随着疫情防控形势较好，复工复产范围在继续扩大。

据第一财经报道，上海市委常委、常务副市长吴清在记者会上说：“我们已经在制订持续巩固疫情防控成果、有序恢复正常生产生活秩序的总体方案，考虑在现有复工复产的基础上，进一步扩大复工复产，有序推动复市复学，尽快恢复全市正常生产生活秩序。”

4月中旬以来，上海推进企业复工复产。上海市经信委主任吴金城13日介绍，全市9000多家规模以上工业企业中，已复工4400多家，占比接近50%。金山、青浦、奉贤、松江等社会面基本清零区域，规上工业企业复工率超过全市平均水平，如金山规上工业企业复工率近70%，青浦约60%。

同时，前期围绕战略功能、城市运行保障、防疫物资、连续生产、基础配套等领域，推动三批“白名单”企业3000多家复工复产，整体复工率超过70%，其中首批666家企业复工率已超过95%；外资企业847家，复工率已达80%。

具体来看，重点产业链有序复工。例如汽车领域，上汽乘用车、上汽通用、上汽大众、特斯拉四家整车企业全面复工，基本实现连续稳定生产，每天下线整车约2000辆，带动上下游1100多家零部件配套企业恢复生产；汽车出口加快恢复，特斯拉复工以来，离港出口约4900辆整车；上汽集团出口1.5万辆整车。

集成电路领域，芯片制造企业一直保持90%以上产能，中芯国际、华虹集团、积塔半导体等保持满负荷生产，带动一批装备、材料、封测等产业链配套企业加快复工。

生物医药领域，联影医疗保持生产CT等大型医疗设备，产能利用率提高到80%；凯宝药业全力生产抗疫中成药，产能利用率达到100%；罗氏制药、君实生物、迪赛诺等重点企业恢复研发生产。

钢铁石化领域，宝钢股份、高桥石化等保持90%的高负荷连续生产，巴斯夫在上海各基地加快恢复生产能力和物流运能，产能稳定提升至70%。

在复工复产保障方面，逐步扩大了车辆通行证、人员复工证的发放范围。比如，汽车、化工等重点产业链跨省物流运输成功率不断提高，长三角地区发车成功率达到90%以上。

员工返岗方面，制发10万余张复工证，帮助企业员工有序返岗。产业链配套方面，建立苏浙沪跨省工作专班，协调2400余家长三角等兄弟省市在沪配套供应商复工及物流运输诉求。

吴金城介绍，上海将按照全市统一部署，巩固提升复工复产成果，朝着实现全面复工复产的目标努力。主要有三方面措施。一是加快创建“无疫工厂”“无疫园区”、二是加快推进“点式复工”、三是加快推动各行业各领域协同复工复产复市。

