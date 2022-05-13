袁国勇认为香港已进入“控疫”状态

香港政府专家顾问、港大微生物学系讲座教授袁国勇说，冠病病毒不会离开人类，“灭疫”的策略无法持久，香港已进入“控疫”状态，将确诊数、重症、死亡病例降到最少。

综合香港《星岛日报》和《明报》报道，袁国勇在电台节目上评估，香港已有91％至95％市民因曾感染冠病或接种疫苗已有抗体，但由于抗体水平会随时间下降，因此他相信11月左右市民需要开始接种第四剂疫苗。

他说，冠病病毒不会离开人类，“灭疫”策略不能够持久，香港已进入“控疫”状态，将确诊病例尽量压低，重症和死亡个案减至最少，令医疗系统不致瘫痪。他也呼吁未接种疫苗的市民尽快接种疫苗。

袁国勇说，单靠确诊数字判断香港疫情走势并不可靠，应以死亡、重症或院内检测阳性的数字判断，只要这些数值不上升，就可以继续放宽社交距离和入境防疫措施。

另外，港府在西环邨监测污水时发现病毒数值特别高，因此昨午围封全邨五座进行强检。在围检消息公布前，港大医学院昨早于社交平台发出“紧急通告”引发市民恐慌和争议，港大医学院发言人解释由于区内的污水检测结果病毒载量高，在昨早通知政府当局及得到他们同意后，即时透过电邮及在医学院的社媒作出内部“紧急通告”。港大强调向师生发放有关内部讯息，是一项负责任的做法。

袁国勇今天受访时说，香港已筑起防止重症的屏障，因此无需过于担心坚尼地城一带的疫情。他说，港大医学院此举是因为医学院师生需经常进出医院，为避免感染病人而提醒师生。