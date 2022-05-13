王毅吁各国合力防止俄乌冲突长期化扩大化

针对俄乌冲突当前局势，中国国务委员兼外交部长王毅说，当下最迫切的是各国形成合力，防止冲突长期化、扩大化，尽快实现停火止战，缓解人道主义危机。

据中国外交部官网消息，中国外长王毅昨天（12日）同丹麦外长科弗德通电话时，作出以上表述。两人就乌克兰问题交换了意见。

科弗德阐述了丹麦立场，并希望中国发挥影响力，防止战争长期拖延下去，防止出现人道主义灾难。丹麦愿同中国一道，继续为停火止战、劝和促谈努力。

王毅说，中国处理任何国际和地区事务，都坚持从事情本身的是非曲直出发，独立自主作出判断，坚持站在和平一边，站在事实一边，站在真理一边。

他说，中国国家主席习近平已多次对中国立场作出重要和权威阐述。“我们认为无论是战争还是制裁，都不是解决争端的正确办法。”中国的努力集中到一点，就是劝和促谈。俄乌冲突伊始，中国就在以自己的方式劝和促谈、促进局势降温。中国会继续朝这一方向作出努力，也欢迎国际社会一切有利于劝和促谈的努力。

王毅说，中国理解欧洲国家在乌克兰问题上的切身关切。当下最迫切的是各国形成合力，防止冲突长期化、扩大化，尽快实现停火止战，缓解人道主义危机。当事方应当展现解决问题的政治意愿，在照顾彼此合理关切基础上探寻解决之道。国际社会也要继续为俄乌直接谈判创造积极条件，为政治解决开辟必要空间。