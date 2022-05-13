沈莹任黑龙江省副省长

中国黑龙江省人民代表大会常务委员会会议今天（13日）决定任命沈莹为黑龙江省政府副省长。

据北京日报客户端报道，黑龙江省政府官网“省政府领导”一栏最新信息显示，沈莹现任黑龙江省委常委，省政府党组副书记。

去年5月，沈莹由黑龙江省副省长，任黑龙江省委常委、组织部部长。

据公开简历，沈莹生于1965年5月，1983年进入北京大学经济学院，本硕均攻读经济学专业，1990年硕士毕业后进入经济科学出版社任编辑。

1992年，沈莹到国家国有资产管理局工作，历任科研所编辑部副主任，科研所外研室副主任、主任等职。

1999年，她到中国财政部工作，历任国有资本金统计评价司综合处处长、统计评价司综合处处长、助理巡视员等职。

2003年，沈莹调任国务院国资委统计评价局（清产核资办公室）副局长（副主任），2007年任局长（主任），2009年任国务院国资委财务监督与考核评价局局长。

2015年，国务院国资委首设总会计师职位，沈莹担任该职，2016年同时担任国务院国资委党委委员，2018年7月任副主任。

2018年12月，沈莹调任黑龙江省副省长，2021年5月任黑龙江省委常委、组织部部长，至此番再调整。

原任黑龙江省政府党组副书记为李海涛，出生于1963年，他此前任黑龙江省委常委、副省长，省政府党组副书记，今年1月任黑龙江省政协副主席，今年5月2日，黑龙江省委领导班子换届中，他卸任黑龙江省委常委。

另据人民网黑龙江频道相关报道显示，杨博已任黑龙江省委组织部部长。

杨博出生于1968年，长期在内蒙古工作，曾任满洲里市市长、市委书记，内蒙古自治区党委副秘书长、办公厅主任，阿拉善盟盟长、盟委书记等职，2019年12月调任黑龙江省佳木斯市委书记，去年4月任黑龙江省副省长，在今年5月2日，黑龙江省委领导班子换届中，他当选省委常委。