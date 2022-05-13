李嘉诚和达利欧的理财办公室都要在新加坡建立营运

香港大亨李嘉诚的维港投资正在新加坡开设办事处，以寻找新的交易并支持其投资组合内有意在亚洲扩张的公司。无独有偶，对冲基金亿万富翁达利欧（Ray Dalio）的理财办公室也在新加坡招聘投资专业人士，以在亚洲建立营运。

据彭博社报道，维港投资多达十名员工将驻新加坡，包括专注于交易执行的高级投资经理Jacky Li，以及Jeffrey Ho。该公司去年曾经宣布计划，要增加该地区的交易，新加坡也将成为维港在香港以外的第一个办事处，专注于支持其投资组合内的公司进入该市场。

受到低税率、相对安全和超级富豪获得永久居留权的快捷途径所吸引，众多知名投资机构和理财办公室纷纷在新加坡设立据点，由李嘉诚长期红颜知己周凯旋共同创办的维港投资是最新的一家。

由于越来越严格的国家安全法和与防疫相关的旅行限制，许多投资者要么离开香港，要么将业务扩大到香港以外的地区。但维港表示，都不是这些因素。反之，它决定进军新加坡，是该国作为投资者和扩张区域中心的优势。

维港驻Adelaide的Chris Liu说：“我们在该地区进行了大约23项投资，在这个中心开展业务实际上变得非常重要，因为每个人都在这里。”

他说：“要连接到这个地区，设在新加坡比设在香港更有意义。我们的许多共同投资者都这个地区，而不是在大中华地区，”他并以淡马锡为例，又说澳大利亚距离亚洲太远，无法作为区域基地。

另外，据一个网路上的贴文，达利欧理财办公室正在新加坡招聘至少六名职位，包括一名投资负责人和一名专注于非流动性市场的高级投资组合经理，以及一名在执行算法程序和大盘股票交易方面有经验的交易员。

大约18个月前，彭博揭露其计划在该地区开设一家分公司，以管理达利欧在当地的投资和慈善事业，如今该公司正加强在新加坡的活动。达利欧是总部位于康涅狄格州Westport的对冲基金桥水(Bridgewater Associates) 的创始人，根据彭博亿万富翁指数，他拥有161亿美元（224.5亿新元）的净资产。

现年72岁的达利欧正在扩建他的理财办公室，同时将减少在桥水的持股，桥水是全球最大的对冲基金公司，资产约为1500亿美元。