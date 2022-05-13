台湾增41起死亡病例 蔡英文提防疫三指示

台湾冠病疫情持续延烧，今天暴增41起死亡病例，创疫情以来新高；总统蔡英文今天（13日）上午在总统府召开防疫会议，并提出三项防疫指示，包括在北北基桃增设大型筛检站、简化看诊流程，提升领药方便、持续增购防疫物资。

据台湾《联合报》报道，台湾今天通报6万5011起确诊病例，其中6万4972起本土病例和39起境外输入病例，今天也暴增41起死亡病例。

据中央流行疫情指挥中心介绍，今天通报的死亡病例均属重度感染个案，年龄介于50多岁至90岁以上，其中40人具慢性病史、21人未接种疫苗。

随着疫情不见缓和迹象，总统府发言人张惇涵今天说，蔡英文今天早上邀集防疫咨询会议，就当前疫情趋势预判、防疫策略与措施、防疫物资盘整，及医疗量能整备等各面向防疫议题进行研商。与会者包括副总统赖清德、前副总统陈建仁、行政院长苏贞昌、国安会秘书长顾立雄、卫福部长陈时中等。

张惇涵说，蔡英文提出三项防疫指示，首先要结合大型及基层医疗系统，于台北市、新北市、基隆市和桃园市优先增设大型筛检站，透过筛检站提供核酸筛检及开立领药证明服务，减压医疗院所负担，集中医疗资源于中重症患者照护。

第二项指示为，持续简化确诊民众看诊时程和流程，并提升领取药物的方便性，降低民众等待时间，减缓不安与恐慌，把握高风险患者黄金治疗时间。

最后一点是依照疫情发展持续增购药物及快筛试剂等防疫物资，并持续规划多元方式，清楚明确宣导防疫相关指引，以及稳定提供民众相关防疫物资。张惇涵说，蔡英文在会议中吁请行政院整合各部会及指挥中心，就执行细节尽速定案后执行。