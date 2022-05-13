中国国家发改委发文对比国内外通胀情况

中国国家发展改革委在微信公众号发文，对比4月中国与国外的物价水平。文中提到，美联储大幅加息但美国通胀居高不下，欧洲国家通胀水平也继续保持高位。反观中国物价继续平稳运行，国际国内物价一高一低，“形成鲜明对比”。

根据根据中国国家发改委公众号文章，中美及部分欧洲国家近日相继公布了4月份物价水平。

文章分为两个部分，指出国际方面，3月份美国居民消费价格指数（CPI）和生产者价格指数（PPI）为8.5%和11.2%，分别创下40年来和历史新高；4月份同比涨幅仍分别高达8.3%和11%，继续处历史高位水平。欧洲方面，4月份欧元区CPI初值同比上涨7.5%，涨幅高于3月份，继续创历史新高。

文章称，高通胀已严重冲击美欧普通民众生活，部分家庭出现财务危机，美国有线电视新闻网援引专家分析称，全美有340万家庭在一年内遭遇过被断电断水断气。

文章续指，相对来说，中国4月份国内CPI同比上涨2.1%，仍明显低于其他主要经济体。剔除食品和能源的核心CPI上涨0.9%，运行中枢继续保持基本稳定。1月至4月份累计，CPI同比上涨1.4%。从PPI看，4月份国内PPI同比上涨8%，涨幅连续6个月回落。其中食品价格累计下降1.9%，促进CPI累计降低0.35个百分点，相信起到稳定作用。

能源方面，中国的能源价格虽受到一定输入性影响，但居民用电用气价格基本稳定，4月份汽油价格同比上涨接近30%，也明显低于美国44%的涨幅。

文章总结称，物价水平形成鲜明对比，显示了中外“对待物价问题截然不同的执政理念”以及治理能力。

