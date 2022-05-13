秦刚访三一重工美国总部：这里有共赢好故事

作为访问美国南部佐治亚州的第一站，中国驻美大使秦刚12日来到距该州首府亚特兰大约40分钟车程的费耶特郡桃树市，参访三一重工美国公司总部。

据中国驻美国大使馆网站消息，三一重工首席执行官弗瑞森、桃树市代理市长迈克·金、佐治亚州经济发展署高级项目经理菲尔兹、费耶特郡发展管理局局长贝克等人热情欢迎秦刚到访。

弗瑞森向秦刚介绍，自2007年在桃树市设立美国总部及产业园以来，公司基于扎根当地、以质取胜的发展理念，贴近美本土市场需求进行产品调适，将中国总部的研发制造实力与美本土团队营销和服务经验有机结合，近年来在美口碑、竞争力和市场份额取得长足发展。

弗瑞森介绍，公司目前拥有二百多名当地员工，50多家优质代理商，已成长为集研发、生产、销售、服务、融资、市场于一体的本土化运营企业。

秦刚回答现场记者的提问时说，中国公司的产品在美国生产，向全美销售并赢得好评，各方都从中受益。公司通过自己的辛勤劳动不仅生产出好产品，支持家庭，更亲身参与并向外界讲述了中美互利共赢的好故事，生动展示了中美两国利益交融的现实。

秦刚说，两国人民都希望通过自身努力实现对更美好生活的向往，在这方面大有合作空间。美国正致力于开展基础设施建设，这将带来更多的市场机遇和订单。中美作为两大经济体又互为最重要的贸易伙伴之一，两国经贸关系的本质是互利共赢。作为中国驻美大使，他会继续做推动两国各界沟通了解的桥梁和纽带，拓展务实合作，让中美关系给两国民众带来更多实实在在的好处。

