上海恢复疫苗接种服务 加快推进老年人接种

随着上海市冠病疫情逐渐放缓，上海逐步开放冠病疫苗接种服务，以期加快推进老年人接种疫苗。

据人民日报客户端报道，上海市今天召开冠病疫情新闻发布会，上海市卫生健康委副主任赵丹丹在会上说，截至昨天，全市11个区已恢复开放139家接种门诊，为老年人提供整建制预约接种服务。

赵丹丹通报，目前，60岁及以上人群共接种疫苗954万剂，覆盖372万人，覆盖率64%；完成全程接种360万人，接种率62%；加强免疫接种224.6万人，接种率38.6%。其中从5月1日到11日，全市接种疫苗10万剂次，其中60岁及以上老年人接种5万剂次。

他说，上海人口老龄化程度高、老年人数量大，是在冠病病毒面前最为脆弱的人群之一，而疫苗接种又是最有效的保护手段。为切实守护老年群体的生命安全和身体健康，筑牢个人防护屏障，必须抓紧推进老年人的疫苗接种。

他续称，针对部分老年人有意愿接种，但行动不便无法自行到门诊接种疫苗的情况，各区通过养老机构、社区等上门服务、移动接种车、专车接送等多种服务形式，因地制宜优化接种服务模式，安全、规范、有序地实施冠病疫苗接种工作。

下一步，赵丹丹说，将继续推进接种门诊恢复接种服务；在确保疫情防控安全的基础上，按照“广泛动员、方便接种、安全第一”要求，加快推进老年人疫苗接种。

上海市委常委、常务副市长吴清说，上海的目标是在5月中旬实现社会面清零。届时，上海将实施有序放开、有限流动、有效管控、分类管理。