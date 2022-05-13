港立会议员料公屋轮候时间或增至六年半

香港公屋一般申请者平均轮候时间增至6.1年，创24年新高。香港房屋委员会（简称房委会）资助房屋小组委员会委员、立法会议员梁文广说，很多家庭等候公屋远超6.1年，有些个桉个案等了10年。他估计未来几年公屋建屋量仍然追不上，预料未来三年公屋平均轮候时间或升至六年半。

据香港《明报》报道，香港公屋平均轮候时间创24年新高，截至今年3月底有约24万5000起申请，其中一般申请者平均轮候时间达6.1年，为1998年3月底6.6年后新高，对比特首林郑月娥上任后第一季、即2017年9月底的4.6年，近四年多来增多一年办。香港房委会资助房屋小组主席黄碧如预料，轮候时间未来数年内难以明显改善，希望平稳，不会快速增加。

梁文广在香港电台节目《千禧年代》上说，香港公屋落成量出现头轻尾重现象，首五年公屋兴建量仍欠三万个单位，要靠后五年追数字。梁文广建议，增加过渡性房屋，并由港府主导，正式纳入房屋阶梯。

香港房委会资助房屋小组委员会委员、城大公共政策学系教授叶毅明说，申请公屋人数不断增加，公屋供应未相应增加，轮候时间将进一步延长。他相信大部分建筑工程只有延迟，很少能加快，公屋落成时间难以缩减。

对于香港候任特首李家超在竞选政纲提出“公屋提前上楼（入住）计划”，容许轮候公屋市民，提早入住配套设施未完全落成的屋邨（住宅区）。叶毅明认为，对纾缓轮候册肯定有帮助，但他不寄予厚望，居民是否愿意接受极端不便而提前入住令人存疑。