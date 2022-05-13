新财富榜单：千亿巨富身家大缩水

新财富500富人榜显示，千亿巨富身家本年度大缩水，百亿级富人却层出不穷。有11名富人2021年的财富超过2000亿元，今年骤降至四名。百亿富人数量则一直稳定增长，2022年高达464名，比起2019年增长了200多位。

据新浪新闻报道，2022新财富500富人榜的上榜门槛为93.7亿元，此前三年上榜门槛分别是45亿、63亿、89亿元。门槛持续提升，意味着中国民营经济的活力在经历2018年的去杠杆及A股质押爆仓危机之后持续释放。

农夫山泉董事长钟睒睒成功连任首富，宁德时代董事长曾毓群、宁德时代副董事长黄世霖、牧原食品董事长秦英林和牧原食品的钱瑛夫妇首度进入榜单前十。榜单上，地产和教培富人落寞告别，而互联网行业富人喜忧参半，流量见顶，泡沫破灭，商业规则重塑，但创富力依然蓬勃，16位年轻富人新上榜，米哈游就贡献了三位。

行业中最大赢家是机械与设备业，受芯片、光伏、风电等下游热门需求推动，一举新增了18位富人。能源与环保、金属与冶炼、化工领域也同样与新能源时代共振，成为新富聚集地。新财富盘点发现，宁德时代的上下游、股东及同行中已产生了超过50名富人，在榜单上占比超过1/10，“宁王”取代阿里、腾讯，成为榜单上不可忽视的最大势力。

分析认为，20年来，富人榜的主动力，在经历“制造业-地产业-互联网”的产业变迁后，正在进入以“新能源、新科技、新工业”为核心引领的“智造”赛道。