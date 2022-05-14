国台办：将游锡堃列“顽固台独分子”清单十分必要

对于台湾立法院长游锡堃“台湾文化不等于中华文化”的说法，中国大陆国台办回应称，大陆将游锡堃列入“顽固台独分子”清单正确且必要，并指游锡堃必将遭历史唾弃和法律严惩。

游锡堃前天（12日）接受台湾广播节目专访时说，台湾文化现在不等于中华文化，台湾文化多元；他还说，“两岸一边一国是铁铮铮的事实”。

据中国央视新闻报道，大陆国台办发言人朱凤莲昨天（13日）答记者问时说，两岸同胞同根同源、同文同种，中华文化是两岸同胞心灵的根脉和归属，博大精深的中华文化早已熔铸在台湾同胞的生活习惯、思维方式、价值观念和思想情感之中，“台湾的地域文化根源于中华文化，也丰富了中华文化的内涵”。

朱凤莲点名批评游锡堃是“臭名昭著的台独分子”，狂妄鼓吹两岸“一边一国”，数典忘祖，背叛中华民族，处心积虑割裂台湾与中华文化、中华民族的联系，台独谬论荒腔走板。

朱凤莲还说，这再次表明，大陆将其列入“顽固台独分子”清单、依法实施惩戒，完全正确且十分必要。游锡堃这个“顽固台独分子”必将遭到历史唾弃和法律严惩。

她强调，任何“去中国化”行径都改变不了深植于台湾社会的中华文化认同和中华民族认同，割裂不断两岸历史连结和两岸同胞血脉联系，更不能改变台湾是中国一部分、两岸同属一个中国的历史和法理事实。

大陆国台办去年11月已将台湾行政院长苏贞昌、立法院长游锡堃和外交部长吴钊燮，列为“台独顽固分子”，并称将禁止其本人及家属进入大陆和香港、澳门，禁止其关联企业和金主在大陆谋利、终身追究刑事责任等。

