上海市委常委会：以“时时放心不下”的责任感紧迫感全力冲刺

上海市委常委会昨（13日）晚举行会议指出，要把思想和行动统一到中央对经济形势的分析判断上来，增强战略定力、坚定发展信心，高效统筹疫情防控和经济社会发展，疫情要防住、经济要稳住、发展要安全。紧紧咬住降新增和防反弹这两个重中之重，以“时时放心不下”的责任感紧迫感全力冲刺，坚决打赢大上海保卫战。

根据澎湃新闻报道，上海市委常委会召开会议，学习贯彻中共总书记习近平在庆祝中国共产主义青年团成立100周年大会上的讲话精神、中共中央政治局会议分析研究当前经济形势和经济工作有关精神，研究部署当前上海市疫情防控重点工作。市委书记李强主持会议并讲话。

会议指出，要深入学习领会习近平重要讲话精神，推动党管青年落到实处，引导青年胸怀“国之大者”，努力成为堪当民族复兴重任的时代新人。要回答好新时代共青团面对的重大课题，团结带领广大青年站在改革发展、科技创新、城市治理、服务民生的第一线，为打赢大上海保卫战贡献青春力量。各级党委（党组）要拿出更多精力抓青年工作，支持共青团按照群团工作特点和规律创造性地开展工作。

会议指出，要把思想和行动统一到中央对经济形势的分析判断上来，增强战略定力、坚定发展信心，高效统筹疫情防控和经济社会发展，疫情要防住、经济要稳住、发展要安全。毫不动摇坚持“动态清零”总方针，加快探索完善常态化疫情防控体系。稳定产业链供应链，保障重要功能运转，扎实做好安全生产、社会稳定和城市安全运行各项工作。创新政策工具，发挥政策效应，加快研究出台纾困帮扶新政策。

会议指出，要清醒认识当前疫情形势，紧紧咬住降新增和防反弹这两个重中之重，以“时时放心不下”的责任感紧迫感全力冲刺，坚决打赢大上海保卫战。不折不扣落实“四应四尽”，从严从紧、从细从实把各项防控措施做得更细致、更到位，拔点清面要再加速，全员筛查要再落实，社区管控要再优化，全员发动、全面部署、全力以赴。加强前瞻谋划和工作准备，加快提升常态化防控能力，有序恢复城市运行保障能力，切实提升复工复产企业的防疫能力。

上海疫情本月以来显著趋缓，昨天新增本土确诊病例194例，含140例由既往无症状感染者转为确诊病例。新增治愈出院721例。

上海市常务副市长吴清昨天表明，上海将努力在本月中旬，即本周末至下周实现社会面清零目标，并阐明上海市政府已经在制订持续巩固疫情防控成果、有序恢复正常生产生活秩序的总体方案。