茅台原董事长高卫东被查

贵州省纪委监委昨天（5月13日）发布消息，贵州省煤田地质局局长、茅台集团原董事长高卫东涉嫌严重违纪违法，目前正接受审查调查。

综合政知圈公号、 经济观察报和红星新闻报道，公开履历显示，现年50岁的高卫东是河南邓州人，1993年7月参加工作，研究生学历，项目管理硕士。

高卫东曾于1990年至1993年在贵州工学院土建系工民建专业学习。此后，他进入贵州省贵阳经济技术开发区规划建设环保局工作，于1999年2月成为局长。

2000年10月，高卫东出任贵州省贵阳市小河区副区长、贵阳经济技术开发区管委会副主任；2006年，高卫东成为贵州省贵阳市金阳新区开发建设有限公司党委书记、董事长，兼任贵阳市金阳新区管理委员会副主任。

2009年3月，高卫东出任贵州省贵阳市金阳建设投资（集团）有限公司董事长，后同时任党委书记。据悉，该公司是贵阳市政府批准组建的金阳新区基础设施建设的总承包单位，国有独资企业。

2010年，高卫东重回政府部门，任贵阳市交通运输局局长；一年后成为贵阳市人民政府党组成员；再过一年，任贵阳市副市长，并兼任贵州贵安新区管委会副主任。

2014年10月，高卫东的职务又增添了贵州双龙临空经济区党工委副书记（分管常务工作），管委会主任（法人代表）。

2017年2月，高卫东出任贵州省交通运输厅党委书记、副厅长，并于次年任厅长。

2020年3月至去年8月期间，高卫东再回企业，执掌中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司，任党委书记、董事长。他也是贵州茅台2001年上市以来任期最短的董事长。

去年8月，高卫东转任贵州省煤田地质局党委委员、局长，直至落马。

报道指出，在高卫东担任董事长期间，茅台曾经历“捐赠门”风波。

2020年10月26日，贵州茅台公告称，拟向习水县政府捐资不超过5.46亿元（人民币，下同，约1.12亿新元）专项建设习水县习新大道建设工程；向仁怀市捐资2.6亿元建污水处理厂；控股子公司贵州茅台酒销售有限公司向贵州省见义勇为基金会捐资200万元；向仁怀市人民政府捐资1200万元专项建设酒类火灾处置专业队。四项捐赠涉及金额达8.2亿元。

但这一大额捐赠随即引发中小股东质疑，100多名中小股东发起联合诉讼，认为贵州茅台董事会违反公司章程、未获得股东大会授权，擅自替中小股东捐款。

去年2月9日，贵州茅台发布公告称，终止上述四个捐赠事项。

高卫东本人还曾引发相关部门监管关注并收到警示函。

2020年12月16日，贵州茅台召开贵州茅台酱香系列酒全国经销商联谊会。会议上高卫东表示，公司2020年预计可完成酱香系列酒销量2.95万吨，实现含税销售额106亿元，同比增长4%，引发了市场和投资者的广泛关注。

2020年12月31日，上海证券交易所发布公告称，高卫东通过非法定信息披露渠道自行对外发布涉及公司经营的重要信息，对其予以监管关注。

同日，中国证券监督管理委员会贵州监管局也向高卫东出具警示函。

去年8月30日，贵州省政府网发布任命通知，建议高卫东不再担任茅台集团董事长、董事，贵州茅台董事长、董事职务。当日晚间，贵州茅台发布了人事变动的公告。

从上任到离任，高卫东在茅台集团的任期时间仅17个月，成为贵州茅台2001年上市以来历任董事长中任期最短的。

自2019年5月茅台集团原党委副书记、董事长袁仁国被通报“双开”至今，茅台集团及其子公司已有十余名高管被查。

2020年7月，中央纪委国家监委网站曾发文指出，茅台“靠酒吃酒”腐败问题禁而未绝，从表面看，与当地社会风气不正、茅台管理不严、干部思想认识不到位、前期整治决心不够等密切相关，更重要的原因是政治生态出了问题。