中国市监总局副局长：当前困难都是阶段性暂时性

针对疫情多点散发、大宗商品价格浮动下，如何稳定市场秩序，如何营造稳定、安全、可预期的市场环境以激活经济的“蓄水池”，中国国家市场监督管理总局副局长蒲淳受访时说，各类市场主体确实遇到了一系列超出预期的新情况、新困难，但更要看到国家的支持政策力度在不断加大，市场主体的自适应能力也在不断增强，他有条件有信心持续激发各类市场主体活力，为各类市场主体的健康发展营造良好的市场环境。中国市场运行总体平稳，量足价稳的趋势将长期保持，当前遇到的一些问题和困难都是阶段性的、暂时的。

根据经济日报报道，蒲淳说，从市场主体登记注册数据来看，尽管中国经济发展环境的复杂性、严峻性、不确定性有所上升，需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力更为突出，但新设市场主体数量仍保持基本平稳，这是中国经济强大韧性和潜力的一个集中体现。

据统计，1月份至4月份，中国新设市场主体在较大基数的基础上仍然实现了正增长，共新设898.7万户。截至4月底，中国实有市场主体1.58亿户，仍保持10.5%的较高增速，为稳住宏观经济基本盘提供了强有力的微观基础。特别是国家实施大规模留抵退税等政策和各有关部门实施的一系列市场主体帮扶措施正在稳步见效，提振了市场信心。截至4月底，全国登记在册市场主体中企业4991.9万户，个体工商户1.06亿户，农民专业合作社222.4万户。随着大规模留抵退税等精准帮扶市场主体措施的不断落地、疫情逐渐得到有效控制，市场预期会逐渐增强，中国市场主体有望继续保持较高速增长。

蒲淳说，当前，各类市场主体确实遇到了一系列超出预期的新情况、新困难，但更要看到国家的支持政策力度在不断加大，市场主体的自适应能力也在不断增强，他有条件有信心持续激发各类市场主体活力，为各类市场主体的健康发展营造良好的市场环境。

他还介绍说，市场监管部门将持续营造市场化、法治化、国际化营商环境，着力稳定预期、增强信心；高标准深化“证照分离”改革，进一步放宽市场准入门槛；更大力度支持市场主体发展；结合当前疫情防控形势，有针对性地帮助市场主体解决实际困难。结合市场主体歇业制度改革，创新制度供给，帮助有经营意愿的困难市场主体实现暂时“休眠”“停机保号”，既减轻当前的成本负担，又为今后发展留住青山。

针对当前疫情多点散发，给市场主体经营带来各种不确定因素，蒲淳表示，今年以来，受疫情影响，中国市场运行受到了大宗商品价格上涨、产业链供应链受阻、个别时段和地域商品价格有所波动等多重压力。但更要看到，中国工业体系完备、产业门类齐全、庞大规模市场主体具有丰富的生产供应能力，以及位居世界前列的储蓄率，中国市场运行总体平稳，量足价稳的趋势将长期保持，当前遇到的一些问题和困难都是阶段性的、暂时的。市场监管部门将密切关注当前市场运行新情况新问题，在稳定价格、保障市场供应、质量安全监管、消费者权益保护等方面采取有力措施，为各类市场主体和人民群众的正常生产生活营造平稳有序、安全可靠的市场环境。

他介绍说，一是全力维护价格秩序、促进保供稳价；二是大力规范市场交易秩序。强化民生领域执法，部署开展“铁拳”行动，严肃查处损害人民群众切身利益、严重违反道德底线的违法行为；三是进一步强化安全监管措施。

针对如何用良好的营商环境呵护市场主体成长、激发各类市场主体活力的问题，蒲淳说，随着中国进入高质量发展阶段，加强公平竞争监管、营造公平竞争的发展环境成为优化营商环境、激发各类市场主体活力的关键所在。

去年，中央深改委审议通过并由中办、国办印发《关于强化反垄断深入推进公平竞争政策实施的意见》，第一次系统建立中国公平竞争顶层设计政策框架。另外，超大规模市场正是中国经济韧性和大国竞争的最大优势所在，但是诸如市场分割和地方保护等问题，弱化了中国超大规模市场的优势和潜力，一定程度上阻碍了新发展格局的加快构建。近期，中共中央、国务院印发《关于加快建设全国统一大市场的意见》，这是继去年印发《建设高标准市场体系行动方案》之后再次聚焦市场建设的高规格政策文件。

蒲淳说，下一步，市场监管总局将持续深入贯彻两个《意见》精神，为各类市场主体营造稳定、公平、透明、安全、法治化、可预期的市场环境，包括积极推动完善法律法规，以公平竞争监管保障各类市场主体发展空间，以及坚持监管规范和促进发展并重，推动形成大中小企业良性互动、协同发展良好格局。

