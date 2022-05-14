广州拟在校外培训机构等领域推行信用监管机制

广州市政府网站昨天（13日）公布了《深化重点领域信用建设构建完善以信用为基础的新型监管机制实施方案》(简称《方案》)。《方案》提出，到2023年底，广州将实现信用监管政策制度体系较为完备，信用监管能力和服务水平显著增强，信用监管方式在重点行业和领域得到充分应用，并将在校外培训机构、统计、司法信用报告等领域，加快探索建立行业信用监管工作规范。

根据广州日报报道，《方案》指出，信用较好的市场主体将获得更多便利，更多惠及诚实守信的市场主体，同时也将对信用较好的市场主体降低抽查比例和频次。严重失信惩戒对象名单、公共信用评价结果、公共信用报告等也将逐步嵌入日常监管和政务服务办事流程，失信主体也将因此受到各种限制。

《方案》中指出，广州将在证明事项和涉企经营许可事项中，依法依规全面实施信用告知承诺制，制定信用承诺书规范格式，对申请人承诺符合相关条件、愿意承担不实承诺法律责任的，简化办理流程，促进简政便民利企。

《方案》还提出，广州将在校外培训机构、统计、司法信用报告等领域，加快探索建立行业信用监管工作规范，争取形成一批可复制推广的经验成果。

同时，广州将建立承诺信息记录、归集、推送工作机制。若有关部门在核查或者日常监管中发现经营者虚假承诺、违反承诺的，将依法采取终止办理、责令限期整改、撤销行政决定或者予以行政处罚等措施，并纳入信用记录。同时广州还将探索应用告知承诺制责任保险制度。

信用评价结果未来也将与监管资源挂钩。广州将以公共信用综合评价结果和行业信用评价结果等为依据，根据信用状况对市场主体采取差异化分类监管措施。比如对信用较好、风险较低的市场主体降低抽查比例和频次；对信用风险一般的市场主体，按常规比例和频次抽查检查；对违法失信、风险较高的市场主体依法依规实行严格监管，切实提高监管效能。

食品药品、生态环境、工程质量、安全生产、养老托幼、特种设备、城市运行安全等与人民群众生命财产安全直接相关的领域则是监管的重点，广州将依法依规实施严格监管。

根据《方案》，广州将大力推进“信易贷”“信用+贸易通关”“信用+纳税”“信用+供电”等创新应用，更多惠及诚实守信的市场主体。通过数据脱敏、区块链等技术手段，广州还将加快公共信用产品与市场化产品融合，推进在金融、消费等领域市场化应用，降低交易成本。

根据《方案》，广州加快推进市公共信用信息管理系统与各部门业务系统对接，不断优化完善信用监管应用支撑平台功能，逐步将严重失信惩戒对象名单、公共信用评价结果、公共信用报告等嵌入日常监管和政务服务办事流程。

针对失信问题集中、高发领域，以及屡禁不止、屡罚不改的恶意失信行为，广州将组织开展专项治理，督促失信市场主体纠正失信行为、履行相关义务、消除不良影响。通过深化市公共信用信息平台与“一网通办”对接机制，广州将实现严重失信惩戒对象发起、措施响应、结果反馈的闭环管理。

同时《方案》也提到，在制定规范性文件和政策文件过程中，不得擅自增设惩戒措施或在法定惩戒标准之上加重惩戒，还要完善“失信被执行人”“重大税收违法案件当事人”“海关失信企业”等失信名单主体治理退出机制。

《方案》还提到了信用修复。广州将健全企业破产重整期间信用修复机制，加强对市场主体善意关怀，引导严重失信主体主动履行法定义务、消除不良影响，按照相关程序退出失信名单。

