国泰航空恢复招空乘地勤 预估至少3000人

香港疫情回稳，当地外防输入措施本月初开始松绑，为航空业带来曙光。据了解，因应航班需求上升速度较预期为快，加上最新评估全球航空业有机会在明年下半年明显复苏，香港国泰航空开始作出超前部署，继去年重新招聘机师后，预计下月再展开大型招聘工作，恢复招聘空乘及地勤人员，初步估计所需招聘人手数目，最少达3000人。消息指，国泰还在统计所需人手，连同工程人员，未来实际招聘人手数目还可能达到6000至7000人，当中一半为空乘，包括会考虑重聘昔日员工。

根据《星岛日报》报道，港府自本月初开始放宽入境及航班熔断机制，随着下半年的航班数目将会显著增多，令国泰开始意识到人手不足的问题，加上最新评估全球航空业有机会明年下半年明显复苏，甚至可以恢复疫情前水平，故提前作出人手部署。

消息人士坦言，香港航空业生意仍然很差，但预期业务始终会有一天“返回来”，因此到了某一点就要重新开始招聘人手，这一点出现时间，较想像中要早，外界也可能会觉得奇怪，一方面生意尚未返来，另一方面却增加请人，但当知道长远会是好景时，也就不会顾及太多。



由于培训新晋机师最少需时一年以上，国泰去年已重新开始招聘，当中包括前国泰机师或从其他航空公司聘请的机师，并于今年初重新展开见习培训机师计划，注入新血。国泰正部署今年中展开更为大型的招聘工作，主要招募空乘和地勤人员，招聘人手数目最少达到3000人；由于所需人数颇多，据知国泰暂时仍未定出具体的招聘方式，“以往进行招聘，什么方式也试过，但受到疫情，不知能否举行大型招聘会，我们也想了解外界的反应”。

消息人士解释，空乘也最少需时两个月培训，但每次只能开班培训数十人，因此经评估后，今年中便开始要重新招聘，由于会有一个培训“瓶颈”，因此会像聘请机师一样，长时间去聘请，每次请“一小批”，也可能一开始要打响头炮，先请数百人，但实际聘请方式仍在构思中，未有定案”。

至于会否重聘过去曾在国泰工作的空乘或地勤人员，消息人士表示“绝对欢迎”，坦言当中部分早年“被逼”离开，并非本身工作有问题，只是公司当时不需要那么多人手，故欢迎他们再次加入，但重新招聘时需要“一视同仁”，他们未必可以享有昔日待遇，但由于他们拥有经验，也可晋升较快，“某种程度有新有旧是最好，旧的一批有经验，新的一批可以成为新血，这是最理想情况”。

问到在航空业复苏前已提前增聘人手，会否加重财政负担，消息人士坦言“不会请了返来什么也不做”，倘若能够计算准确，每月聘请数百人，一整年也可聘请数千人，可刚好配合业界的复苏步伐。另一个做法是，聘请较预计所需略多的人手，以空乘为例，每人飞行时数就会减少一些，直到业务全面复苏时，再慢慢增加他们的飞行时数。他坦言：“这个做法的好处，是可以提前从市场招揽合适的人才，但由于全部也涉及支出问题，是一门很大的学问。”

