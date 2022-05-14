燧皇陵办奥特曼主题展被质疑 河南商丘称未在景区内

针对网民反映关于“燧皇陵冠名娱乐项目搞奥特曼展、宣扬又相信光了”，河南省商丘市文化广电和旅游局回复称，小红帽乐园奥特曼主题展，不属于燧皇陵景区，下一步将强化正面引导，认真筛选合作项目。

根据澎湃新闻报道，人民网“领导留言板”前天（12日）消息，有网民本月6日向商丘市委书记留言称，最近发现燧皇陵还冠名小红帽乐园，在搞奥特曼展览，监管部门是否欠考虑？燧皇陵景区官方媒体还大肆宣扬燧皇陵什么相信光，文化符号是否存在破坏？燧皇陵和小红帽乐园联合售票，怎么看也是一个集体，文旅部门是否了解情况？是否督促更正，让燧皇陵和某乐园做切割？

商丘市文化广电和旅游局前天回复称，关于所反映的奥特曼展览问题。经查，现经营的小红帽乐园奥特曼主题展，位于燧皇陵南墙外，不属于燧皇陵景区。小红帽乐园所用场地原是拆迁后一块空闲地，旅游公司经过平整改造，与合作商共同举办主题展。下一步，市文化广电和旅游局将强化正面引导，认真筛选，积极开展与商丘旅游、文化契合度较高的合作项目。

报道称，在前述网民留言之前，“商丘燧皇陵景区”微信号4月26日发布视频称，“奥特曼出差，来到了燧人氏景区”。该公号当日发布的文章《首届奥特曼入驻燧人氏景区，还在等什么？》则称：“燧人氏景区已正式开园！五一假期准备好了，带上家人和奥特曼来场约会吧。园区内不仅有奥特曼，还有免费畅玩的无动力游乐设备。我又相信光了~~”。5月3日，“商丘燧皇陵景区”微信号发布文章《奥特曼又让我相信光了》称，五一假期奥特曼陪着一起度过，是一件多么酷的事情！好多游客来到这里说：“又相信光了”。

对此，有网民发视频质疑称，“燧皇陵的文明史被奥特曼端了”，还有网民发视频称，“燧人氏也相信光？燧皇陵变奥特曼展惹市民吐槽！”“燧皇陵不相信光！燧皇陵的门票竟然包含在其中。”

据了解，“商丘燧皇陵景区”微信号的账号主体，为商丘古城旅游发展有限公司燧皇陵分公司。天眼查信息显示，该公司成立于2017年4月11日，负责人为胡志鹏，经营状态为存续，注册地址为商丘市睢阳区华商大道与平原路交汇处燧皇陵景区，经营范围包括旅游景点的开发与经营，旅游商品的设计与销售。

据微信号“商丘发布”文章介绍，大量的史料和考古证明，远古时期，商丘就有人类居住，“三皇之首”的燧人氏曾在商丘一带活动，发明了钻木取火，开创人类文明的新纪元。出商丘古城向西南1.5公里，有燧皇陵，是“三皇”之首燧人氏的陵墓。

步入燧皇陵景区，大门两侧的“开万象之光，圣火于斯发轫；列三皇之首，宗风在此传薪”的对联和燧人氏高举火把的雕塑。燧人氏墓高13.9米，整个墓冢占地15亩。墓冢前有一通高大的赑屃座龟驼巨碑，著名历史学家俞伟超先生书写的“燧人氏陵”四个大字镌刻其上。环陵一周，有用汉白玉雕刻的18幅浮雕，分别为盘古开天、无火悲音、自然之火、鸮鸟啄燧、钻木取火、火化腥臊、圣火取暖等，这些浮雕和文字向世人展示了从燧人氏发明火到现代火的运用。

