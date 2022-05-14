英称逮捕陈日君等不可接受 中使馆批干涉內政

英国外交发展部官员在议会下院接受质询时称，香港警方根据香港国安法对陈日君等人的逮捕不可接受。中国驻英国使馆回应指责英国官员粗暴干涉中国内政，违反国际关系基本准则，中国强烈不满并坚决反对。

据路透社前天报道，英国下议院12日就事件进行紧急质询，外交国务大臣克莱弗利（James Cleverly）在声明中批评港府以国安法针对民主派人士的行为不可接受，并重申英方强烈反对《香港国安法》。

克莱弗利还说，英国多次向中国大陆及香港当局表明强烈反对《香港国安法》，认为这项法律被用作打压自由惩罚异见，并缩窄了新闻自由、公民社会的空间。

据中国驻英国使馆官网昨天发布的消息，中国驻英使馆发言人说，中国是法治国家，香港是法治社会，任何人没有凌驾于法律之上的特权。无论是何身份背景，只要违反法律，就要依法受到惩罚，并强调香港特区警方依据香港国安法正常执法，无可指摘，不容抹黑。

发言人重申，香港事务纯属中国内政，敦促英国尊重中国主权，尊重香港法治，停止以任何方式干涉中国内政。

向反修例示威者提供经济支援的香港“612人道支援基金”五名信托人，本周先后因涉嫌违反《香港国安法》被捕，其中包括90岁的天主教香港教区荣休主教陈日君。

欧美多国纷纷对事件表达高度关注。其中，梵蒂冈发言人在一份声明中说：“圣座关切地获悉了枢机主教陈日君被捕的消息，并高度关注事态发展。”