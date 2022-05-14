中国学者：美国家民主基金会涉疆经费连涨四年 配合以疆遏华图谋

中国学者指出，美国国家民主基金会涉疆项目经费连续四年上涨，其真正目的是借炒作涉疆议题配合美国以疆遏华图谋。

据中新社报道，中国社科院美国研究所研究员刘卫东昨天（13日）指出，美国国家民主基金会（National Endowment for Democracy，简称NED）2022年资助中国新疆项目金额约250万美元（下同，约348万新元），连续四年上升，其真正目的是借炒作涉疆议题配合美国以疆遏华图谋。

刘卫东昨天在乌鲁木齐举行的新疆维吾尔自治区涉疆新闻发布会上，通过视频连线发言时，作出以上表述。

他说，近年境外一系列涉疆谎言背后，自称非官方、非营利的美国国家民主基金会出镜率颇高。2004年到2020年，NED向各种维吾尔组织提供了875.83万美元资金，堪称世界维吾尔代表大会等东突组织最大的幕后金主。其砸下重金的根本目的，是煽动所谓民主运动、配合美西方以疆遏华战略、服务美国战略利益。

NED时任总裁格什曼曾公开称：“中国新疆问题的解决之道是在中国进行另一场颜色革命，中国发生政权更迭，成为一个联邦共和国。”

刘卫东指出，NED所资助的重点项目包括，通过艺术互动倡导维吾尔人权项目，以艺术之名发动境内外“疆独”势力炒热涉疆议题；人权倡导的文件和研究项目，构建维吾尔族人权数据库，炮制报告抹黑中国涉维吾尔族政策等。

2022年，NED资助中国新疆项目九个，金额约250万美元，同比增长100.48%，连续四年上升，创历史新高。在项目分配上，一改往年划分至具体组织的做法，由此激励境外东突组织为争取活动资金，更加明目张胆地开展反华活动。

刘卫东说，东突组织为了向NED邀功请赏，炮制出一系列涉疆谎言。比如：世界维吾尔代表大会和人权观察组织制造并传播种族灭绝、教培中心关押百万维吾尔人等涉疆谣言。中国人权捍卫者网络（Chinese Human Rights Defenders，CHRD）仅采访八人，且未证明这些人所言属实，便基于这一荒谬小样本，粗暴得出100万人被拘留在再教育拘留营、200万人被迫参加白天或晚上的再教育课程的结论并进行炒作。

新疆维吾尔自治区人民政府新闻发言人徐贵相说，NED作为美国政府的马前卒、白手套，扶持资助境外东突组织，编造了一系列涉疆谎言。大量事实证明，美国炒作新疆人权问题，就是为了抹黑中国形象、干涉中国内政、遏制中国发展。