秦国良出任长沙市望城区委书记

据“望城发布”消息，长沙市望城区今天上午召开全区党政负责干部会议。省委决定：秦国良任望城区委书记。该职位一度空缺三周，期间该区一居民自建房上月29日发生倒塌，造成53人遇难。

据“长安街知事”公号消息，公开报道显示，现年50岁的秦国良曾在望城区工作10年，任区委常委、政法委书记，区委常委、纪委书记等职。

2018年7月，他上调长沙市委巡察办，2021年9月任市纪委副书记，2022年1月出任市审计局局长。

当地媒体介绍，从2014年到2017年，秦国良连续四年考核为市管干部优秀等次，多次荣立市三等功。

在他担任望城区委常委、纪委书记时，某正科级干部办理退休手续的第三天，因涉嫌违纪被立案调查。不少人求情，希望“网开一面”。秦国良顶住各方压力，依纪依规进行查处。

上月29日，望城区一居民自建房发生倒塌，造成53人遇难。国务院决定成立调查组，对该事故进行调查。

事故发生后，长沙市委、市政府表态，将全面配合上级有关部门彻查事故原因，依法严肃追究责任，从严处理相关责任人，给全社会一个负责任的交待。深刻汲取教训，深入开展安全生产大排查大整治，加大自建房安全专项整治力度，彻查隐患。

此前担任望城区委书记的张作林已于4月24日改任宁乡市委书记。他曾任长沙县县长，2021年7月任望城区委书记。

现任望城区区长为孔令强今年41岁，毕业于河海大学，通过选调到长沙工作，后通过公选到益阳工作，去年4月担任望城区代区长，半年后“去代转正”。

