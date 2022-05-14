中国多地排查割青麦 安徽蚌埠警告粮食危机在劫难逃

针对收割青小麦的问题，安徽蚌埠市蚌山区农业农村水利局、蚌山区商务外事局等单位先后发出紧急通知，要求坚决制止毁麦行为。通知还说，今年疫情严重，下半年到明年，世界粮食必然价格疯涨，粮食危机在劫难逃。

根据澎湃新闻报道，山东，安徽，河南等多地出现“收割青小麦转饲料”引起广泛关注。青贮小麦，指在麦苗没有成熟、颜色尚青的情况下提前收割的小麦，青贮小麦主要可用于饲喂牲畜。

中国农业农村部办公厅此前已就此下发通知称，个别地方出现青贮小麦等毁麦问题，既对夺取丰收带来不利影响，又造成不良社会影响，要求各地抓紧就各类毁麦问题进行全面摸查排查。

针对上述情况，安徽蚌埠市蚌山区农业农村水利局、蚌山区商务外事局等单位先后发出紧急通知，要求坚决制止毁麦行为。

通知还称，“这不是简单的收割小麦，喂牛的问题。今年疫情严重，下半年到明年，世界粮食必然价格疯涨，粮食危机在劫难逃！ 现要求燕山乡及各村，有发现收割青小麦的事情，调查时间、地点、收割购买单位等相关信息，及时与我们联系。”



另据蚌埠市龙子湖区政府网站昨天（13日）消息，根据中共蚌埠市委农办《关于保障粮食安全，坚决制止毁麦行为的紧急通知》要求，龙子湖区副区长冯璐周三（11日）约谈和平乳业和爱牧场负责人，明确企业不得在当地及外地以青储饲料名义收购青麦，一经发现，区政府将严肃处理。

龙子湖区周三召开的保障粮食安全坚决制止毁麦行为工作部署会，传达了省、市会议精神，要求各部门充分认识小麦是主要口粮，任何地方、任何单位、任何人员不得以任何理由将小麦用于青贮饲料。

报道称，部分地区所发通告认为，用小麦直接做饲料是牲畜与人争粮行为，危及粮食安全大局。

河北威县农业农村局周四（12日）通告称，当地从来没有用小麦青苗做过青贮饲料，也没有上级相关政策支持。不要轻信网络传言，不要被蝇头小利蒙蔽双眼，一时糊涂作出违规违法之事。广大群众和养殖场户一定要认清，小麦属于口粮，是饭碗的主粮。去年以来，当地小麦生产经历了抗秋汛、促弱苗、防病虫等多个关口，经过多方努力，目前小麦长势良好，丰收在望的好形势实属不易，一定要倍加珍惜。广大养殖场户（企业）要认清用小麦直接做饲料是牲畜与人争粮行为，危及粮食安全大局，必须旗帜鲜明地反对和制止。

威县农业农村局称，还有30天左右，当地小麦就全面成熟开始收获了。各乡镇、街道对被征用为建设用地的麦田，也要在小麦成熟收获后再开工建设，一定要珍惜农民朋友200多天的劳动成果，做到中国人的饭碗大家一起端。

河北南宫市农业农村局也称，当地从来没有用小麦青苗做过青贮饲料，也没有上级相关政策支持。目前小麦长势良好，丰收在望的好形势实属不易，一定要倍加珍惜。广大养殖场户（企业）要认清用小麦直接做饲料是牲畜与人争粮行为，危及粮食安全大局，必须旗帜鲜明地反对和制止。

另外，河南商丘市农业农村局于周三召开了全面排查各类毁麦事件视频调度会议。会议指出，近期网络上出现个别地方把小麦用于青贮饲料的报道，引起社会高度关注。为坚决杜绝此类事件发生，保障粮食生产安全，各县（市、区）农业农村部门要高度重视，站在讲政治、讲大局的高度来认识当前损毁麦田问题，充分认识小麦是主要口粮之一，严禁用于青贮饲料，采取有力措施，坚决制止毁麦占地行为。

会议强调，全市立即行动，迅速组织开展全面彻底排查，采取有力措施，加强麦田保护，坚决保护基本农田，坚决防止毁麦行为。要全面调查是否存在青贮小麦、毁麦开工、毁麦种树等各类毁麦情况，调查本地是否存在养殖企业收购青贮小麦用于饲料、青贮收获机械用于收割青贮小麦的情况；要求全面摸排今日头条、微信、抖音、快手等媒体平台涉及本地区博主、企业等发布的青贮小麦视频，逐一鉴定真伪；一旦发现毁麦苗头，采取有力措施，第一时间处置。对准备将小麦用于青贮的，要坚决予以制止等。

中国官媒《中国青年报》发表评论文章称，中国共有约3亿亩小麦耕地，去年有1亿亩因故晚播，加上国际形势导致全球供应收紧的影响，今年的粮食安全保障工作面临严峻挑战。在这种情况下，农业主管部门当然不能对眼下的形势坐视不理。

文章也提到，严查违规收购、炒作等扰乱粮食市场的不法现象，全力守护中国人的“饭碗”，既是依法用权的表现，也是义不容辞的责任。确保粮食安全，除了落实各项政策、严惩各类违规违法行为外，还要对影响粮食生产的各种问题作深入分析。比如，站在农民的立场上，就不难理解其基于经济考虑收割、出售青贮小麦的动机。正如中国社科院农村发展研究所研究员李国祥在接受采访时所言：农民买卖粮食具有自主权，除了依法查处违规收购、炒作等非法行为，还需要更多政策引导。

文章认为，在制止青贮小麦这件事上，尊重农民买卖粮食的自主权，与维护国家粮食安全并不冲突。从本质上看，只有让农民心甘情愿地配合国家政策，积极按照耕地本来用途收粮卖粮，才能从根本上化解潜在的“青贮风险”。

文章最后说，当下，坚定维护粮食安全对中国至关重要，要实现这一目标，离不开广大农民的支持与配合。因此，社会各界还应在关注粮食安全的同时，充分考虑农民利益。在金黄色的麦收季节里，只有让农民感受到和一座座谷堆一样饱满、实在的获得感，才能确保粮用小麦“颗粒归仓”。