拜登签法案助台重返世卫 台外交部感谢

美国总统拜登美东时间周五（13日）正式签署“指示美国国务卿拟定策略协助台湾重获世界卫生组织（WHO）观察员地位”法案。台湾外交部今天（14日）说，此举再度彰显美国行政部门及国会一致对台湾参与WHO的强劲支持，为此表达诚挚欢迎与感谢。

综合台湾《联合报》《自由时报》报道，台湾外交部说，拜登政府上任以来，一再以实际行动，支持并协助扩大台湾的国际空间，包括国务卿布林肯在去年10月发表“支持台湾参与联合国体系”的声明，以及国务院国际组织局助卿席森本月10日与台驻日内瓦办事处处长苏莹君会晤，讨论如何支持台湾有意义参与WHO等作为。

台湾外交部指出，在第75届世界卫生大会（WHA）即将召开之际，上述法案获美国国会两院通过，并经拜登签署完成立法，深具意义。台湾政府也将持续在既有的良好基础上，加强与美国在内的理念相近国家紧密合作，拓展台湾国际空间，对全球卫生事务继续做出贡献。

上述法案由美国共和党籍参议员梅南德兹（Robert Menendez）发起，旨在指示美国国务卿拟定策略让台湾重获WHO观察员身份。

台湾自2009年起，每年以“中华台北”名义、观察员身份参与WHA；2016年民进党再度执政，台湾收到的邀请函首度注记“根据2758号决议、WHA第25.1号决议等上述文件中之一个中国原则，邀请您率团以观察员身份参与第69次世界卫生大会”；自2017年起，台湾就不曾收到邀请函。

第75届WHA将于5月22日至5月28日在瑞士日内瓦举行。