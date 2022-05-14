台湾华视假辞猫腻多 经理请辞案或拖至6月9日

台湾华视新闻台昨天（13日）爆出近一个月第七次出错，将前副总统陈建仁职衔打成美国副总统，虽然华视依惯例再度出面致歉，董事长郑自隆也再度无言，但一谈到犯错惩处就牛步化，上从国家传播通讯委员会（NCC）表明还在调查中，下到华视还在跑人事程序，背后充满猫腻，甚至被外界质疑假辞。

据台湾《联合报》报道，华视4月20首次出错后，陆续列出十多人惩处名单，最重记大过两次处分，连华视董事长陈郁秀和代总经理陈雅琳也双双请辞。不过，华视仍一再出错，4月30日第四次出错，误植美国职棒大联盟（MLB）队名和上海确诊数，华视当时曾公开宣布，犯错的编辑和上次犯错是同一人，该人员已请辞负责，新闻台制播部经理蔡明达也请辞获准，郑自隆发公开信表达不舍。

不过，知情人士说，华视宣布惩处名单至今未落实，完全看不到人事公告，宣布请辞的同仁还在上班，即使华视董事长陈郁秀仍兼任位阶更高的公视董事长，代总经理陈雅琳仍是新闻台长兼副总。由于经理级以上人事要送董事会核备，预计最快要到6月9日下次董事会才会处理。

此外，部分人事请辞、惩处案，公文送到某一高层就止步，连经理请辞公文都尚未送达董事长室；内部皆称一切依程序处理，并以公广改组前稳定士气为由，拖了快一个月还没下文。

华视昨天声明称，制播部经理请辞已获准并在程序进行中，现阶段仍须配合协助调查。其余人员惩处也已通过，待人评会通过后，近日即会公布。