林郑出席东铁线过海段通车仪式 体验一程过海

东铁线过海段明天（15日）通车，港铁今早（14日）在会展站举行庆祝典礼。香港特首林郑月娥与嘉宾们乘搭东铁列车由红磡站过海到会展站，率先体验一程过海，之后从会展站再乘坐东铁列车到金钟站，体验这条全长六公里的新建铁路。

据香港政府新闻处官网消息，林郑月娥致辞时说，东铁线过海段长六公里，在现今约270公里的香港铁路系统只占很小部分，却具策略性，相信开通后将很受市民欢迎。

她指出，随着屯马线于去年6月27日全线开通和明天东铁线过海段通车，一个贯通东西南北的铁路网络将为香港市民带来更大的出行方便。

林郑月娥说，东铁线过海段正式投入服务，标志着超过一百年历史的东铁线将跨越维港，成为香港第四条过海铁路。对于这一辈香港居民来说，东铁线蕴藏着集体回忆，也见证香港铁路在一个世纪的蜕变，从由最初的蒸气火车、柴油火车，到上世纪80年代提升至电气化火车，并陆续引入各款近代列车。

林郑月娥特别推介想更深入了解这段铁路的市民，观看港铁制作的音乐短片《东铁过海真的好兴奋》。

林郑月娥说，长远而言，东铁线的策略定位将更加重要，它将以国际金融中心为标志的维港都会区，与建议建设国际创新科技中心的北部都会区紧密连接起来，达致香港南北两个都会区并驾齐驱、互相辉映的愿景，促进港深两地进一步融合发展。

她指出，香港和深圳两地政府早前已成立推动港深跨界轨道基础设施建设专班，正在探讨的不同方案涵盖延伸东铁线至深圳罗湖、优化罗湖管制站及相关交通接驳安排等，以期共同构建轨道上的大湾区。