汪洋：建设爱国爱港力量必然且紧迫

中共中央政治局常委、全国政协主席汪洋强调，要深刻认识提升爱国爱港力量能力建设的必然性和紧迫性，坚持“爱国者治港”根本原则。

据中共机关报《人民日报》报道，第13届全国政协第62次双周协商座谈会昨天（13日）在北京召开。中共中央政治局常委、全国政协主席汪洋主持会议。

汪洋在会上强调，要深入学习贯彻中共总书记习近平关于港澳工作的重要论述精神，深刻认识提升爱国爱港爱澳力量能力建设的必然性和紧迫性，坚持“爱国者治港”“爱国者治澳”根本原则。

他表明，要坚持大团结大联合，聚焦骨干力量、夯实基础力量、培育新生力量，努力提升政治把握能力、思想引领能力、团结协作能力、联系群众能力、解决问题能力，助推特区实现良政善治，确保“一国两制”实践行稳致远。

11位政协委员和特邀代表在会上发言，90余位委员在全国政协委员履职平台上发表意见。政协委员们对李家超高票当选香港特区新一任行政长官人选表示祝贺，对香港和谐稳定和繁荣发展充满信心。

大家认为，港澳回归以来，爱国爱港爱澳力量深入贯彻“一国两制”方针，坚定拥护宪法和基本法，坚定支持行政长官和特区政府依法施政，做了大量工作、发挥了重要作用，特别是在重大斗争中经受了考验、展示了担当。同时，在当今世界百年未有之大变局和中华民族伟大复兴战略全局中，爱国爱港爱澳力量能力建设还存在一些短板弱项，各有关方面还需付出艰苦努力。

委员们建议，要把提升港澳管治团队政治水平和管治能力摆在突出位置，以宪法、基本法教育和国情教育为抓手，以维护国家和港澳整体利益为依归，努力打造胸怀“国之大者”、善解民生难题、具有担当情怀的特区管治团队和公务员队伍。

委员们认为，要引导爱国爱港爱澳政团社团提高政治站位、找准自身定位、把握工作重心、推进自我革新、加强内部管理，坚持基层化、年轻化、新型化方向，进一步拓展联系面，增强影响力。要注重团结凝聚专业界别人士，拓展爱国爱港爱澳力量阵营。

他们指出，要加强爱国爱港爱澳后备力量建设，广泛吸纳青年参政议政，注重不同岗位和基层一线实践锻炼，支持港澳青年到内地发展。要优化港澳政协委员队伍结构，支持引导港澳政协委员在凝聚共识上当好示范引领，在建言资政上主动担当作为，在复杂斗争中敢于发声亮剑。要持续强化港澳青少年爱国主义教育，优化教育、舆论、司法等社会环境，确保爱国爱港爱澳精神薪火相传、“一国两制”事业后继有人。

香港紫荆研究院前天（12日）最新民调显示，81.6%受访市民对新选举制度下首次行政长官选举表示满意，75.3%受访者认同候任特首李家超提出的施政方向。

中国外交部发言人赵立坚昨天在例行记者会上说，民调结果充分说明香港社会广泛认同特区新选举制度，高度认可新任行政长官人选及其施政纲领，对香港迈向“由治及兴”新征程寄予热切期望，与个别西方国家和机构相互勾连，炮制所谓民意，对特首选举大肆污蔑抹黑形成了鲜明对比。

赵立坚指出，此次香港特区行政长官选举的全过程，展现了香港社会团结一心、奋发进取的良好风貌。这是民主精神的真正体现，也是港人“狮子山精神”的生动展现。完善后的香港新选制，全面准确贯彻了“一国两制”方针和基本法，与香港国安法深入实施一道，促进了香港社会的团结和谐，优化提升了香港的营商环境，为香港实现长治久安和长远发展提供了有力制度支撑。任何妄想干扰破坏香港特区繁荣稳定的图谋都注定徒劳无功。