梵蒂冈：陈日君被捕不应视为否定中梵协议

梵蒂冈教廷国务卿帕罗林枢机主教（Cardinal Peitro Parolin）说，对陈日君被捕感到非常难过，但认为不应将事件视为否定（disavowal）中梵主教任命临时协议。

综合梵蒂冈新闻网和香港《明报》报道，天主教香港教区荣休主教陈日君等五名香港“612人道支援基金”信托人，日前被警方国安处以违反《香港国安法》拘捕。

帕罗林说与陈日君关系密切，对他被捕感到非常难过，但认为不应将事件视为否定中梵主教任命临时协议。帕罗林希望事件不会令中梵主教任命临时协议的倡议工作，以及教廷与中国教会之间的原来已经复杂且不容易的对话变得更复杂。

欧洲议会一个关注香港状况的跨党派小组促请欧盟因应事件实施制裁，点名候任特首李家超应在制裁名单之首。

多名欧洲议会议员前天（12日）致函欧洲理事会主席米歇尔（Charles Michel）和欧盟外交与安全政策高级代表博雷利（Josep Borrell），促请欧盟谴责香港警方的拘捕行动。信中批评北京加剧破坏香港的基本人权和自由，争取欧盟在全球人权制裁制度下，对损害香港高度自治和自由的人实施针对性制裁。

陈日君被捕后获准保释，将继续出席公开活动，明天（15日）晚上将出席慈幼会网上直播节目，下星期二（24日）到西湾河圣十字架堂主持为中国教会祈祷日弥撒。

另外，对于有美国国会议员促请美国总统拜登制裁国安法指定法官和检控人员，香港律师会昨天（13日）发表声明，谴责任何企图干预司法公义，或挑战法治、司法独立和检察诚信的行为。律师会批评，企图以制裁向被委派处理某类案件的法官及检控人员施压，是对法治、司法和检察诚信的侮辱，呼吁各界尊重法治。