华视董事长吁新闻部找回专业尊严

台湾中华电视公司董事长郑自隆今天（14日）给员工发信，呼吁新闻部同仁找回专业尊严。

据中时新闻网报道，台湾华视新闻台一再出错，昨早被网民发现将前副总统陈建仁职衔误植为美国副总统，不到一个月已第七次出错，华视董事长兼任总经理郑自隆今天员工发第五封信，呼吁“新闻部同仁，请找回专业尊严”。

华视自4月20日起，截至昨早已七次出错，被网民质疑，“是华视综艺台吗？”甚至还有人说“建议华视干脆出无字幕毛片新闻，省成本”。

华视董事长郑自隆昨天说，为一再出错感到遗憾，体谅同仁们持续在高压下工作，容易受到影响，但这不能作为藉口，新闻就是要正确。

在今天给员工的公开信中，郑自隆写道：“我们新闻又出错了，媒体问我，我只能说‘遗憾’，不然我真的不知道要说些什么。

“新闻台有标准作业程序（SOP），日前跑马灯讯息误植后，我们也增加层层把关机制，但还是错，这是典型的三个和尚没水吃，第一个守门人认为反正后面有人看，随便就过了，第二个认为前面有人看，后面也有人审，一样随随便便，第三个心想反正前面已有二个关卡把关，应该不会有错，没想到就是错了。”

郑自隆强调，错了就是错了，不能牵拖，不能怪东怪西，说有人爆料、不友善，我们若无错，他人何从爆料消遣，网络时代媒体露出，瞬间就是永恒，难道只要张三不说，后面李四王五就会闭嘴，止谤莫如自修。

他直言，闻过则喜，外面批评可让我们前进，指正华视新闻的错误，表示有人看、有人关心，有影响力，若有一天华视出错，网络一片静默，那代表我们已经失掉存在的价值，可以关门了。

他最后呼吁华视新闻部同仁找回专业尊严。