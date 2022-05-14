中国民航局：对苗头性倾向性问题要有见微知著的敏锐警觉性

中国民航局局长冯正霖昨天在一场会议中指出，对一些苗头性倾向性问题，要有见微知著的敏锐性和警觉性，要通过日常安全管理上的外在表现，深入挖掘企业在安全运行机制、安全管理链条上与运行实际不相适应的系统性缺陷，从系统的视角去审视评价企业生产运行系统的安全性和可靠度，真正发现具体问题背后所隐藏的深层次问题。

根据中国民航报报道，冯正霖昨天在民航局召开的月度安全运行形势分析会上强调，民航系统各级党政领导干部要充分认清当前严峻的安全形势，以“时时放心不下”的责任感，真正做到“脑紧、心细、眼亮、脚勤、脸红、手硬”，把抓好民航安全平稳运行作为重中之重的工作，集中精力排查安全隐患，坚持动态清零，努力稳住安全生产局面，以实际行动迎接中共二十大胜利召开。

冯正霖强调，要以“时时放心不下”的责任感，切实抓好当前民航安全工作。看形势、做分析，要勇于直面问题吹哨。不管是“灰犀牛”事件，还是“黑天鹅”事件，发生前都有细微的征兆和迹象。发现事件征兆迹象后，能在第一时间为大家预警的人就是吹哨人。

他说，一线员工要敢做“吹哨人”，要看到安全工作的隐患短板，自己给自己吹哨，增强安全“主人翁”意识，及时报告发现的安全生产中的风险隐患，敢于对企业安全管理存在的问题提出意见建议。各级领导干部要欢迎“吹哨人”，把外部的“哨声”当作改进提升自身工作的命令和动力，虚心听取一线职工意见、听取安全管理专家的批评意见，虚心接受新闻媒体的监督批评，认真抓好安全隐患的整改落实，切实将隐患消灭在萌芽状态。哪里不稳，哪里就吹哨。民航局党组提出的“五个稳”，是在分析行业总体风险的基础上形成的总体风险防控策略。各单位、各部门要对照“五个稳”要求，“目标、心态、步子、格局、大势”哪个方面做不到“稳住”，都要及时吹哨，引起有关方面的重视，切实做到“稳字当头、稳中求进”。

冯正霖要求，查问题、找差距，要有自我革命精神。对航空安全“时时放心不下”，就要时刻保持忧患意识，需要我们有自我革命精神，善用显微镜、放大镜查找问题。要深入基层一线找出真问题。只有经常跟基层一线干部员工在一起，才能发现坐在办公室中发现不了的问题，发现真正影响企业安全运行的实际问题，更好地把握问题的“病灶”。 要聚焦安全管理系统中的深层次问题。对一些苗头性倾向性问题，要有见微知著的敏锐性和警觉性，要通过日常安全管理上的外在表现，深入挖掘企业在安全运行机制、安全管理链条上与运行实际不相适应的系统性缺陷，从系统的视角去审视评价企业生产运行系统的安全性和可靠度，真正发现具体问题背后所隐藏的深层次问题。要充分利用大数据分析发现问题。加强对数据分析应用工具的研究和数据产品的开发，通过高效的分析数据，从数据中精准发现企业安全管理存在的问题，并提出高质量的安全风险预警，使民航安全管理水平提升一个新台阶。

冯正霖指出，上月面对困难交织叠加的复杂局面，民航局党组保持战略定力，认真贯彻落实中共总书记习近平关于近期民航工作的系列指示批示精神，按照“五稳”要求，扎实推进各项工作，民航安全运行态势总体平稳。受疫情反复冲击，民航运输生产形势不容乐观，针对这一不利局面，局党组积极争取纾困政策。在中共中央、国务院的高度重视下，在各部委、地方政府的大力支持推动下，前期的相关纾困政策正陆续落地，对缓解企业经营压力、稳定民航业发展基本盘起到了重要作用。

冯正霖强调，搞检查、抓整顿，要务求实效。要认真学习领会中共总书记习近平关于近期民航工作和安全生产的系列重要指示批示精神，真正做到对“安全隐患零容忍”；要发挥基层班组、一线员工的主动性、积极性和创造性，真正做到“一个航班一个航班地盯，一个环节一个环节地抓”，深入开展好全国安全生产大检查民航专项检查，确保取得实效。

具体来说，一是组织要严密；二是任务要聚焦；三是问责要严厉。要组织专业力量深入现场严督细查，整治“盯不住”的问题，坚持标本兼治。要充分运用座谈交流、重点谈话、“四不两直”明察暗访、受理举报等方式方法掌握一手信息、发现真实问题，综合运用通报、约谈、警示等方式方法督促责任措施落实，确保问题隐患动态清理、整改到位。对安全生产上不负责任、玩忽职守的要严肃查处，引发安全问题的要严肃追责。

东航一架客机3月21日发生坠机事故造成机上132人全部死亡后，中国民航局曾下发通知，要求在前期行业安全督导工作的基础上，立即开展为期两周的行业安全大检查，“确保航空运行绝对安全，确保人民生命绝对安全”。