台指挥中心预估5月20日疫情或达最高峰

台湾新增冠病确诊病例和本土病例连续三天破6万起，对于未来疫情走向，中央流行疫情指挥中心代理发言人罗一钧今天（14日）说，目前已进入5月中旬，预估高峰可能落在20日至30日之间，快则在20日前后，晚则是月底。

综合中时新闻网和台湾《联合报》报道，罗一钧指出，台湾北部疫情较早暴发，中南部最近开始出现病例数增多状况。大部分县市仍处于高原期，这个周末过后再以数目、分区观察，这都会影响后续的推估、判断。

罗一钧说，高峰期的低推估为单日新增10万起、中推估单日15万起、高推估单日20万起，“我们现在看来还没到达低推估，因此未来高峰有可能是每日10万人，需要进一步观察”。

台湾今天新增确诊病例6万4041起，其中6万3964起为本土病例，另有77起属境外移入病例。同时还新增40起死亡病例。

中央流行疫情指挥中心今天宣布，由于台湾正处于冠病疫情广泛社区流行期间，为降低感染后中、重症风险，经卫生福利部传染病防治咨询会预防接种组会议决议，建议65岁以上长者、长照机构住民以及18岁以上免疫不全及免疫力低下且病情稳定者等三类对象，可在接种第三剂疫苗间隔五个月后，接种第四剂疫苗。

指挥中心也说明，目前台湾冠病疫苗接种率第一剂约85.5％、第二剂约80.6％、追加剂约62.3％。为维护长者及高风险族群健康，请尚未接种完整疫苗者，尽速接种，以降低因感染造成的重症、住院或死亡风险，符合第四剂接种间隔者，自5月16日起亦可进行接种。