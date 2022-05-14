安徽合肥：对返家的人绝不拒之门外 但不可随意无序

中国各地采取严格防疫措施确保清零，地处长三角的安徽省会合肥近日一则“中高风险地区人员可光明正大地来”的表态赢得各界喝彩。但当地官方随后强调，这并不意味着可以随意和无序而来，还是要采取常态化防控措施。

据澎湃新闻报道，安徽省委常委、合肥市委书记虞爱华昨晚（13日）在合肥市疫防工作视频会商会上对疫情防控作出更细致要求。

《合肥日报》今天（14日）的报道称，上述会议强调，疫情防控任务依然比较艰巨，难免可能会出现新增少数病例，但必须坚决守住不出现疫情规模性反弹的底线。

有关“中高风险地区人员可光明正大地来”的表态来自5月12日的合肥市疫防工作视频会商会，具体说法是，不管是“来的客人”，还是“返的家人”，合肥都诚挚欢迎，绝不拒之门外。为此，希望来自中高风险和其他疫情发生地人员，无论是否提前报备，都可随时光明正大地来，切不可翻越高速护栏、藏匿于车子后备厢、伪造行程码等。

而昨晚的会议除了再次重申“绝不拒之门外”，同时也强调这并不意味着可以随意和无序而来，还是需要采取常态化防控措施，“烦请来（返）肥人员继续支持配合常态化防控。12345热线等要继续加强正确引导，避免产生误解。”

合肥最新布置的防疫工作也提到，要高度重视网上网下、市内市外各方面的意见建议，对热线、网络反映的问题，努力做到个案问题个性化解决，共性问题一体化解决。

中国官媒《环球时报》前总编辑胡锡进昨天在个人微博写道，合肥的新规振聋发聩，他要“向合肥市委市政府的担当精神致以敬意”。

他还说，中国要坚决把动态清零贯彻下去，探索动态的安全性是关键项。合肥一定要把新规执行好执行稳了，做到行稳致远，“你们新规运行的成功与否将会产生深刻影响”。