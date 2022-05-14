江苏女职工生二孩三孩企业最高可享80%社保补贴

江苏省人力资源和社会保障厅、省财政厅、省卫生健康委、省医疗保障局、省政务办等五部门前天（12日）下发文件，明确女职工生育二孩、三孩的，为其在产假期间缴纳社会保险费的企业可享社会保险补贴。

根据中国妇女报报道，《关于产假期间企业社会保险补贴有关事项的通知》提到，女职工生育二孩产假期间，按照企业为其实际缴纳的基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险费的50%给予补贴，三孩按照80%给予补贴，补贴月份从生育二孩或三孩第一天所在月份起算，共补贴6个月。按单位参保的个体工商户、民办非企业单位、社会团体等其他参保单位（不含机关事业单位）参照执行。

通知称，企业申领产假期间企业社会保险补贴，应当提交人员花名册等必要的材料，可以通过县（市、区）人力资源社会保障公共服务场所办理；也可以通过江苏省人力资源和社会保障厅网上办事服务大厅办理。建立线下联合审核机制，各地人力资源社会保障部门负责受理申请，审核企业缴纳基本养老、失业、工伤保险费情况，向财政部门申请并发放补贴；卫生健康部门负责审核生育情况；医疗保障部门负责审核企业缴纳基本医疗、生育保险费情况；财政部门负责资金保障，审核并及时拨付补贴资金。

据了解，企业同一时间段内同时符合享受单位吸纳就业困难人员社会保险补贴、小微企业吸纳高校毕业生社会保险补贴和产假期间企业社会保险补贴的，或女职工同时生育二孩三孩的，按就高原则享受补贴，不重复享受。

据悉，该补贴从《中共江苏省委、江苏省人民政府印发江苏省关于优化生育政策促进人口长期均衡发展实施方案的通知》（苏发〔2022〕8号）的印发时间，即今年2月10日后（含2月10日）女职工生育二孩、三孩算起。