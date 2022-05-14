中国首台全功率变速恒频抽蓄机组研制成功

中国哈电集团哈尔滨电机厂有限责任公司发布消息，由该公司研制的中国首台全功率变速恒频抽蓄机组实现了定速发电、变速发电、变速抽水，并且运行稳定，各项指标优良，标志着该项目取得圆满成功。

根据中新社报道，作为中国重点研发示范项目，这一工程是哈电集团哈尔滨电机厂有限责任公司为中国首座梯级水光蓄互补联合电站——四川春厂坝抽水蓄能电站研制的，是中国首台自主研发的全功率变速恒频抽水蓄能机组。

该工程位于已投产的四川春厂坝水电站，利用上游已有的春厂坝水库及其引水系统、下游已有的三关桥水库新建抽水蓄能电站，安装1台变速恒频可逆式抽水蓄能发电机组，装机容量0.5万千瓦，建成后年发电量1265万千瓦时，装机年利用小时2530小时。

该抽蓄电站的建设，对于中国掌握快速响应全功率变速恒频可逆式抽水蓄能成套设备设计、制造和协同控制关键技术，具有重要的示范意义。同时，为中国实现“双碳”目标、减少可再生能源弃电，推动多能互补、协同优化新能源电力综合开发提供了工程参考实例。

该机组为高转速、卧式结构，对转子结构及运行稳定性设计要求高。在项目的研究过程中，哈电电机技术人员针对要求，反复优化电磁负荷、绝缘系统、冷却系统及结构强度等，以达到最优匹配设计，完成了中国首台全功率变速恒频发电电动机的研制。