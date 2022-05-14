美称陈日君等被捕消除异议 中使馆促停止干扰香港法治

美国众议院院长佩洛西昨天（13日）在《华盛顿邮报》发表署名文章，称香港警方国安处日前以违反《香港国安法》拘捕陈日君等人，旨于消除在港存所有异议。中国驻美大使馆回应时称，美国有关表态严重干涉中国内政和司法主权。中国对此坚决反对，并敦促美国停止干扰香港法治。

据《华盛顿邮报》报道，佩洛西在文章中指出，香港警方国安处周三（12日）以违反《香港国安法》为由逮捕天主教香港教区荣休主教陈日君等五名香港“612人道支援基金”信托人，是严厉的镇压行动，旨于消除在港所有异议。北京此前曾使用国安法打击香港媒体、集会和言论的自由。

文章还说，中国政府在1997年香港回归前，承诺给予香港高度自治，拥有独立的行政、立法和司法权利；拥有言论、集会、媒体和宗教自由；拥有实现普选的途径；中国也保证在《基本法》的框架下不会干预香港事务。但近25年后，中国彻底放弃上述誓言。

美国国务院发言人12日也发声明称，美国“强烈谴责”陈日君等人被捕。

据中国驻美大使馆官网消息，中国驻美大使馆发言人说，美国国务院和美国众议长佩洛西先后对香港警方对“612基金”相关人员采取的正当执法行动诋毁抹黑，佩洛西并无理指责攻击香港颁布实施《香港国安法》和中国治港政策。美国有关表态严重干涉中国内政和司法主权。中国对此坚决反对。

发言人强调，香港是法治社会，任何组织和个人都不能凌驾于法律之上，所有违法行为都应当受到法律的惩处。“612基金”相关人员涉嫌串谋勾结外国或境外势力危害国家安全，性质恶劣。香港警方采取的行动体现了有法必依，违法必究。

发言人指出，香港国安法的颁布实施恢复了香港的安全和稳定，确保了香港居民的正当合法权益。但美国特别是一些议员政客，长期打着“民主”、“人权”、“自由”的幌子，为乱港分子撑腰打气，破坏香港繁荣稳定，遏制中国发展。任何外部干预势力的污蔑抹黑都阻挡不了香港由乱转治、由治及兴的历史大势。美国的图谋不会得逞。

发言人说，中国敦促美国认清形势，切实尊重中国主权，停止干预香港事务，停止干扰香港法治，停止干涉中国内政。