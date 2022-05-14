北京农商银行发生聚集性疫情 五官员被问责

北京农商银行空港办公区发生聚集性疫情，有五名官员被问责。

据中共中央纪委国家监委官网消息，经北京市纪委常委会会议研究并报北京市委批准，通报北京农商银行空港办公区发生聚集性疫情相关单位及人员的问责情况。

据通报，经调查，北京农商银行虽然制定了多项疫情防控制度，多次对疫情防控工作进行部署，在疫情发生后及时开展人员排查工作，问责调查期间积极配合问责调查工作，但在履行疫情防控企业主体责任中存在以下问题。

一、落实属地居家办公要求不到位。5月4日，顺义区疫情防控组行业组发布通知，要求在朝阳区居住在顺义上班的，统一按照要求居家办公。农商行空港办公区接到通知后在5月5日至7日，每日仍分别有76、73、66人自朝阳赴顺义上班。

二、员工到岗率不符合属地规定。为减少人员流动，5月4日晚，顺义区疫情防控组行业组向辖区内各企业下发通知，要求各企业到岗率不超过50%。5月5日至5月7日三天，农商行空港办公区到岗率分别为69%、74%和76%，均超过50%。

三、工位布局不符合防疫要求。本次疫情集中暴发的农商行空港办公区南楼设置了大开间，办公区内部较为封闭，未按照《冠病流行期间办公场所防控指引》（4.0版）的要求优化办公布局，未设置缓冲区，未做到小团队之间人员不接触、不交叉。

北京农商银行党委对这次聚集性疫情的发生应负全面领导责任，对北京农商银行党委予以通报问责：

北京农商银行党委书记、董事长王金山应承担主要领导责任，对其予以诫勉问责。

北京市纪委监委驻北京农商银行纪检监察组组长佟瑄应承担监督责任，对其予以通报问责。

北京农商银行副行长李保旭应承担主要领导责任，给予其党内警告处分。

北京农商银行运行维护中心总经理肖国彬应承担主要领导责任，给予其党内严重警告处分。

北京农商银行软件开发中心总经理喻德禄应承担直接责任，给予其党内严重警告处分。

通报说，北京农商银行党委要从此次事件中汲取深刻教训，切实落实全面从严治党主体责任和监督责任，深刻、准确、全面领会和贯彻党中央和市委疫情防控各项决策部署，高效统筹疫情防控和企业经营。

希望在京各经营单位，严格执行《北京市突发公共卫生事件应急条例》，坚定、自觉、果断落实首都疫情防控各项规定，服从属地管理，落实主体责任，动员广大从业人员，争做首都疫情防控的好帮手，戮力同心尽早实现“动态清零”目标。