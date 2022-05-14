中铁十一局六官员防疫不力被问责

中国铁建股份有限公司旗下的中铁十一局集团有限公司有六名官员，因防疫不力被问责，其中两人分别被免职和撤职。

据北京青年报客户端报道，中国铁建股份有限公司纪委副书记钱桂林今天（14日）在北京市冠病疫情防控工作新闻发布会上通报，5月3日以来，中国铁建所属中铁十一局三公司在北京三个项目部发生聚集性疫情，暴露出中铁十一局的疫情防控还存在着漏洞，给首都疫情防控工作造成了不良影响，对此深感自责。

钱桂林透露，经调查，中铁十一局党委落实中央疫情防控精神不彻底，对首都工程项目防疫工作重视不够，对疫情防控的严峻复杂形势认识不足，工作部署不力，对下属单位出现聚集性疫情负全面领导责任。中铁十一局三公司党委落实单位责任和联防联控机制管理要求不到位，没有采取切实有效措施防止疫情的扩散和蔓延，对此负全面领导责任。经研究决定，对中铁十一局党委和中铁十一局三公司党委给予通报批评。

据通报，中铁十一局党委书记、董事长、疫情防控工作领导小组组长陈志明，在首都疫情形势严峻复杂的情况下，政治站位不高，履行防疫主体责任不到位，工作落实抓的不细不实，对在京下属单位疫情防控工作缺乏监督管理，对下属单位出现的聚集性疫情负主要领导责任。经研究决定，给予陈志明党内严重警告处分。

通报称，中铁十一局党委委员、副总经理龙信桥，作为京津冀指挥部直接分管领导，抓疫情防控工作落实不到位，对分管区域内项目发生的聚集性疫情，负主要领导责任。经研究决定，给予龙信桥党内严重警告处分、政务记大过处分。

通报说，中铁十一局京津冀指挥部党支部书记、总经理王刚，对在京项目日常检查督导不到位，对首都疫情防控政策重视不够，思想麻痹大意，负主要领导责任。经研究决定，给予王刚党内警告处分。

通报称，中铁十一局三公司党委书记、疫情防控领导小组组长罗力军，政治敏感性不强，履行防疫主体责任缺失，压力传导不实，致使项目部管理松懈，造成疫情扩散，负主要领导责任。经研究决定，给予罗力军党内严重警告处分，免去党委书记职务。

通报说，中铁十一局三公司党委委员、纪委书记杨金川，落实监督责任不到位，未及时督促该公司党委根据疫情发展变化和首都疫情防控政策作出进一步工作安排，未及时发现领导班子和班子成员在首都疫情防控工作中存在的失职失责问题，负重要领导责任。经研究决定，给予杨金川党内警告处分。

通报说，中铁十一局三公司党委委员、副总经理兼项目部负责人周宗敏，落实在京项目疫情防控不力，造成聚集性疫情，负直接责任。经研究决定，给予周宗敏撤销党内职务、政务撤职处分。