高层属意选桃园市长 台内政部长称未获征询

蔡英文政府忙于防疫等因素考量，民进党延缓台北、新北和桃园（北北桃）三都市长人选布局。台湾内政部长徐国勇被传受高层属意参选桃园市长，他今天（14日）下午表明未就此事获征询。

综合台湾《自由时报》《联合报》报道，台湾《美丽岛电子报》董事长吴子嘉昨天（13日）在自己于YouTube开设的网络直播节目“董事长开讲”中说，听闻来自高层的消息，传出可能征召内政部长徐国勇出来参选桃园市长。

对此，徐国勇今天下午否认此事，并说到目前为止民进党高层，并没向他征询参选桃园市长一事。

至于未来若获包括党主席蔡英文在内劝进参选，届时是否有意愿参选桃园市长，徐国勇说，这是假设性问题，不必回答。

蓝绿营备战年底县市长选战，桃园市长之争双方阵营仍未明朗，包括新竹市长林智坚、桃园立委郑运鹏、前立委郑宝清、彭绍瑾等人，都被视为民进党潜在人选。

吴子嘉昨天说，其实徐国勇不太愿意出来选，征召决定权在总统蔡英文手上。对于民进党的桃园市长人选，现任市长郑文灿应会全听蔡英文的，否则桃园市一旦选输，蔡英文兼任党主席位置恐不保，也会影响郑文灿的政治前途。

吴子嘉也说，卫福部长陈时中本月的民调会很烂，可能会崩盘；换言之，陈时中的参选计划“已经挂了”，因为陈时中能被骂的事情太多了，原本陈若不能选台北市长，还可以选桃园市长，现在疫情暴发后，既不可能选台北市长，桃园市长也没份了。