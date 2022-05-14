港专家称一成染疫儿童出现冠病长期后遗症

香港玛嘉烈医院儿童传染病科顾问医生关日华今天（14日）说，由他复诊的130名冠病确诊儿童中，有一成出现包括失眠、头痛等冠病长期后遗症，有些记忆力变差，部分则出现认知或精神问题，需要转介至精神科。

关日华今天在香港商业电台节目中说，如果他们的呼吸系统受损，还会出现咳嗽和气促等，需要接受其他专科一同治疗。

关日华说，香港医管局与港大合作，将筛选部分儿童康复者进行磁力共振，了解冠病病毒对儿童认知能力的影响。

在香港第五波疫情中，共有30名染疫儿童康复后出现儿童多系统发炎综合症。关日华说，儿童多系统发炎综合症由细胞因子风暴引起，会影响儿童的心脏、肝脏及脑部。30名染病儿童中超过一半要入住深切治疗部，他们大部分未接种疫苗。

关日华呼吁家长留意子女康复后是否出现发烧、皮肤出疹及眼红等症状，若有要立即求医。他也说，有医学文献显示，打针可加快冠病长期后遗症康复，呼吁家长带子女接种疫苗，并重申接种疫苗是最好的预防措施。

香港每日新增确诊个案维持在200至300起，但先后有食肆出现群组感染，关日华说，放宽社交距离措施后，市民在母亲节外出庆祝，社交接触增加导致出现小型暴发。情况在预期之内，目前判断疫情回升仍言之尚早。

关日华说，香港三至11岁儿童第一剂冠病疫苗接种率只约七成，情况不理想，担心当社区出现暴发、学校全面恢复面授课后，有机会在校内暴发第六波疫情。

关日华认为，在社区未完全停止暴疫前，都不应放宽学童每日进行快速测试的要求，家长也应该尽快带儿童接种疫苗。

他强调，香港两款疫苗都有效，就算三至五岁儿童未能接种复必泰疫苗，亦应尽快接种科兴疫苗，不应该等第二代疫苗面世才接种。